Ivošević odgovorio Plenkoviću: Ja sam čistog obraza, za razliku od nekih

Novi dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću, koji ga je večeras prozvao u obraćanju iz HDZ-a

'Neka gospodin Plenković provjeri svoje i politike njegove stranke posljednjih deset godina i po pitanju ekonomije, ali i ideologije. Kamen spoticanja po tom pitanju su on i njegova stranka. Ako se ima itko što sramiti na temelju takvih stvari, to su oni. Ja sam čistog obraza, svi u gradu znaju da ja ne dijelim ljude po naciji, vjeri, ni po boji kože, za razliku od nekih', rekao je, prenosi Dalmatinski portal , Ivošević.

Podsjetimo, Plenković se u govoru nakon objave izbornih rezultata osvrnuo na HDZ-ov gubitak izbora u Splitu.

'U Splitu mi je doista žao zato što Vice Mihanović nije nastavio kontinuitet politike Andre Krstulovića Opare. Mislim da je to šteta. Mislim da će ostati teška ljaga na ovim izborima, da su izabrali Puljkovog čovjeka koji je javno obznanio da je antisemit. To je sramota. Od novog gradonačelnika očekujem da se ogradi od toga. Od zamjenika očekujem da napusti to mjesto, jer to je neprihvatljivo, da takav netko bude dogradonačelnik drugog grada u Hrvatskoj', rekao je Plenković o Bojanu Ivoševiću.