Ivica Todorić: Nisam uništen, sretniji sam nego ikad

Za koji dan navršit će se dvije godine od donošenja lex Agrokora. Četiri i pol mjeseca nakon izručenja Hrvatskoj, optužnice protiv Ivice Todorića i vrha Agrokora još nema. Gost Točke na tjedan na N1 televiziji bio je upravo bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić.

Kazao je i da ga je Božo Petrov namamio na sastanak na koji je došao kao mafijaš u noći. 'To je bio čudan sastanak, nisam ništa razumio', kazao je Todorić.

'Što su oni danas napravili od Agrokora, ne mogu dobiti 2,5 milijarde za cijelu grupu. Koje uništenje su napravili. Kad govorite o DORH-u i procesu protiv mene... Nevjerojatno, njima je Ante Ramljak donio hrpu dokumenata na stol u kojima se oni ne snalaze. Tvrde da sam uzeo neke novce. Zna se kud je novac išao, gdje su računi. Uzeo sam oko 470 milijuna eura osobnoga duga i to sve sam dao Agrokoru. Agrokor je meni dužan, a ne ja Agrokoru! I ja sam kao nešto uzeo...', poručio je bivši vlasnik Agrokora.

'Ja se uopće time ne bavim, neke optužbe protiv mene o čemu oni govore i to što su pokušali imputirati, to će biti jedan ozbiljan pravni dokument sramote hrvatske drža... Ja sam nakon 30 godina otišao iz svoje komapnije. U tih 30 godina sve je ostalo u kompaniji, svi moji mailovi, SMS-ovi, računi, sve moje transakcije, svi moji ugovori, sve je ostalo u kompaniji! Zašto ne pokažu jedan račun?! Što su oni napravili u Agrokoru za godinu dana, koji kriminal su radili', ogorčen je Todorić

Na upit je li tamo u Vladi tražio novac za Agrokor odgovara: 'Ma kakav novac, Agrokor nije bio u problemima. Njima je samo bilo važno da ja dođem da oni mogu reći da sam došao, da mogu reći da sam nešto tražio'.

Poručio je i da nikad nijedan dobavljač koji je radio s Agrokorom nije bio oštećen, ali se zato obrušio na guvwernera HNB-a Borisa Vujčića za kojeg je kazao da ga je rušio.

'Apsolutno me rušio, razgovarao je s lešinarskim fondovima, davao povlaštene informacije. Vidjet ćete što će se još stvoriti, saznati. Taj Vujčić je Hrvatsku doveo na dno dna. On je mene, Agrokor, tisuće naših dobavljača stavio u poziciju da plaćamo više kamate', rekao je Todorić

Komentirao je i mogući povratak u kompaniju Antonia Alvareza.

'To što oni zovu gospodina Alvareza i to što oni čine, vidi se da su totalno obezglavljeni, ne zna se što rade, ne znaju kud bi išli', istaknuo je.

Todorić vjeruje da Fortenova grupa, kako se sada zove Agrokor, neće postojati za godina dana niti će biti išta od cijelog biznisa Agrokora.

Također bivši vlasnik Agrokora smatra da DORH štiti Andreja Plenkovića za kojeg je kazao da je ucijenjen čovjek od mnogo osoba.

Na upit da pobliže kaže kako misli da je premijer ucijenjen Todorić odgovara:

'Imate prvo Martinu Dalić, što je ona sve napravila? Što je radila s aferom Hotmail, što je činila i što se događala. Što je napravila njemu kad ga je otkrila u izvještaju i rekla - on je, on je bio prvi, on je odgovoran. Ona ga je direktno optužila, ona ga je najteže optužila što ga je mogla. Ne optužuje ga Ivica Todorić'.