Ivana Kekin o svojoj kandidaturi na predsjedničkim izborima: 'Dat ću sve od sebe'

Kekin se prvo zahvalila svim članovima stranke Možemo što su je podržali: 'Radi se o velikoj časti i još većoj odgovornosti, mogu obećati da ću dati sve od sebe da to povjerenje opravdam. Kada sam razmišljala o kandidaturu i o ulozi predsjednika stalno sam se vraćala na jedno pitanje, a to je imamo li mi državu kakvu trebamo.

Od kada smo je utemeljili, je li to država kakvu smo zamišljali i je li to država kakvu želimo. Sigurna sam da nisam jedina koja je postavila to pitanje i da se to pita većina naših građana, u situacijama kada se njihovo dijete ne može priuštiti ni da renta stan, a kamoli da ga kupi, kada godinu dana čekaju na neku pretragu, kada gledaju da se nešto što je zajedničko čerupa i odlazi u privatne džepove.'