Ispovijest čovjeka koji redovito prima plaću, a ne radi

U emisiji televizije N1 Točka na tjedan gostovao je prvi hrvatski samoprozvani uhljeb, Duje Bonacci koji 'radi' u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Govorili ste i birokratizaciji, gdje je problem?

To je također jedna od tema kojom ću se baviti. Nemate popisane poslovne procedure. Često se događa da se poslovi rade duplo ili uzaludno, a neki koji bi trebali imati prioritet se ne stigne napraviti zbog ovih drugih. Problem koji je nastao u novije vrijeme je da se za neki postupak koji bi trebao trajati jedan dan, ubace troje ljudi da parafiraju stvar, to je nošenje papira iz sobe u sobu i to traje. To je napravljeno bez analize da se vidi je li ona smislena.

Zašto Vam u Ministarstvu ne daju da odete?

Morate pitati njih, tražio sam sporazumni raskid ugovora o radu s 1. stuednim i 1. siječnjom, govorili smo i o 1. travnju, uz određene modele primopredaje posla kojeg sam radio, bio sam voditelj Nacionalne jedinice Mreže Juridisk, i htio sam tu nacionalnu jedicu koju sam uspostavio i vodio uredno predati nekome tko bi me naslijedio kako se netko nov ne bi morao u tome sam snalaziti. Taj dogovor je propao odmah na početku, nisu mi bili u stanju kupiti avionske karte za Bruxelles da bi se našao s kolegom koji bi preuzeo posao. Od tada kreće šutnja administracije i ja ne dobivam dogovore na upite i postao sam uhljeb.