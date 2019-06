Iscurili novi detalji o stravičnoj nesreći na odmorištu autoceste; vozač dan prije završio na hitnoj

Vozač kamiona koji je usmrtio dvije djevojčice na odmorištu autoceste između Novske i Okučana, 24 sata prije nesreće zatražio je u Županji liječničku pomoć

'On je čovjek koji je, 'ajmo reći, negdje na pragu treće životne dobi, pred kraj je vozačke karijere. On je, naravno, kao i svi vozači imao određene zdravstvene smetnje. Međutim, ono što je činjenica - je da on nije imao nikakve zdravstvene kontraindikacije za sigurnu vožnju', rekao je za Dnevnik Nove TV odvjetnik vozača kamiona Luka Lenić.