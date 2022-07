Ipak se dogodilo: Milanović napravio korak unatrag i rukovao se s Plenkovićem, pogledajte

Predsjednik Zoran Milanović posljednji je, u skladu s protokolom, stigao na svečanost otvorenja Pelješkog mosta, a potom se kratko rukovao s premijerom Andrejem Plenkovićem s kojim je već preko dvije godine u, kako to premijer naziva, 'tvrdoj kohabitaciji', tj. javnoj zavadi

Milanović je u društvu dubrovačkog župana Nikole Dobroslavića prošetao do vidikovca s kojeg se most odlično vidi, potom minutu ili dvije gledao u most, a zatim se uputio na svoje mjesto određeno protokolom.