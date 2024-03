Milanović: Institucije ćemo osloboditi tako da otpustimo sve HDZ-ovce

Predsjednik RH Zoran Milanović u intervjuu za N1 televiziju s novinarkom Natašom Božić Šarić razgovara o tome zašto ne podnosi ostavku na predsjedničku dužnost, o upozorenju Ustavnog suda, parlamentarnim izborima i drugim aktualnim događajima

Otkad je prije desetak dana objavio da će biti SDP-ov premijerski kandidat nakon parlamentarnih izbora, Milanović je pojačao tempo sukoba s HDZ-ovcima, pa se gotovo svakodnevno obraća uživo pred televizijskim kamerama i preko svog profila na Facebooku, a u izjavama i objavama ne štedi vladajuće. U intervjuu za N1 televiziju komentira aktualnu situaciju. Na početku intervjua, Milanović, koji je u intervjuu za N1 prije mjesec i pol rekao da neće ići na parlamentarne izbore, rekao je da se dva dana nakon tog intervjua predomislio i odlučio ipak ići na izbore, kada je vidio što se dogodilo s Turudićem.

'Donio sam odluku da izađem iz zone komfora. Tu naprosto nije bilo izbora za mene i svodi se na pravo građane da izaberu koga će za premijera', rekao je Milanović u intervjuu za N1. Ne smatra da je pogriješio time što nije dao ostavku na dužnost predsjednika RH. 'Branim galsko selo kao u Asterixu' 'Ma ne, to sam objasnio više puta. Branim galsko selo kao u Asterixu, branio sam institucije tijekom mandata, građani su na to dobro reagirali, a ovo je u meni sazrijelo tada kad sam odlučio da to mogu ponuditi i okupiti većinu za Treću republiku', rekao je Milanović. Nakon toga je rekao da sigurno neće dati ostavku prije izbora, odgovarajući na pitanje o špekulacijama da bi mogao u zadnji čas dati ostavku i 'osvanuti' na listi SDP-a. 'Bio bih djetinjast da dam ostavku. Nije na stolu? Nije ni u ladici', kaže Milanović.

Zoran Milanović na presici SDP-a najavio da ide na parlamentarne izbore Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek







+29 Zoran Milanović na presici SDP-a najavio da ide na parlamentarne izbore Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Smatra da je njegov i plan predsjednika SDP-a Peđe Grbina da se on aktivira na izborima apsolutno realan i ostvariv. 'Ostvarit će se. Postavili ste nekoliko teza. Što je Crobarometar? Istraživanje koje radi neka firma za neki novac. To je nešto na što se ne osvrćete. Da sam se osvrtao, odustao bih u 10. i 11. mjesecu u predsjedničkoj utrci', odgovorio je Milanović. Kaže da nije vulgaran, za što ga optužuje premijer Andrej Plenković, te da je puno stabilnija osoba od Plenkovića.

Andrej Plenković u Osijeku Izvor: Cropix / Autor: Vlado Kos







+19 Andrej Plenković u Osijeku Izvor: Cropix / Autor: Vlado Kos

'Ljudi znaju tko sam. Premijer koji je vodio zemlju u najtežim uvjetima. Ja sam odriješen. Mene su ljudi ponovno izabrali na neko mjesto, za predsjednika, bivšeg premijera. Tko je to drugi postigao? Nema ničega vulgarnog, vulgarno je kad predsjednik Sabora kaže zastupniku da je smeće, a to smo čuli, kad premijer krene na nekog zastupnika, to je vulgarno, a to od mene nikad niste doživjeli. Ja imam granicu', rekao je Milanović. 'Turudić čezne za zaštitom' 'To je dogovoreno među njima da bi čovjeku dali zaštitu. On čezne za zaštitom. To je staro mjesec dana, a mjesec dana nisi vidio da ti je zrno, dva zrna ušla u auto', rekao je Milanović na pitanje o tome da ga HDZ optužuje da je stvaranjem mržnje i podjela doveo do propucavanja automobila budućeg Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Rekao je i da nitko u Hrvatskoj ne vjeruje u priču da je netko pucao na Turudića.

Prisega Ivana Turudića Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+14 Prisega Ivana Turudića Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Na tvrdnje iz HDZ-a da se boji Turudićeva dolaska na čelo DORH-a rekao je da je četiri godine na toj dužnosti bila 'obična lutkica u rukama Plenkovića'. 'Nikog se ne bojim' 'Kako se tada nisam bojao? Nikog se ne bojim', rekao je Milanović, a na pitanje što znači kad poziva narod na otpor rekao je da to znači da 'daju otpor ovom zulumu glasovima'. Na pitanje što će učiniti nakon izbora, ako Plenković bude imao 76 potpisa za sastavljanje vlade, Milanović je rekao da ga novinarka pita hoće li se ponašati na kriminalan način. 'Kad sam se tako ponašao? Odgovor je hipotetski, to se neće dogodit. Onom tko ima 76 potpisa, predsjednik daje mandat. Moj odgovor je u skladu s Ustavom, ali to se neće dogoditi. U skladu sa zakonom. Ono što radim nije zabranjeno. Ja ću se ponašati u skladu s Ustavom, nema šanse da nekom sa 76 potpisa ne dam mandat, a neću ga dati ni sam sebi', odgovorio je. Ostavku će, kaže, dati 'u trenutku kad se skupi ili kad on okupi oko 76 ljudi za konstituiranje Sabora', a na pitanje što ako nitko neće imati dovoljan broj potpisa, rekao je sljedeće: 'Ne pada mi na pamet da nakon 37 dana, kao Grabar Kitarović, prijetim raspisivanjen izbora. To je udar na Ustav, to je ona napravila. Tumačiti Ustav u RH može svatko', rekao je i dodao da će mandat za sastavljanje Vlade dati u roku koji je predviđen Ustavom. 'Čekat ću 76 potpisa' 'Čekat ću maksimalno. Nema neizvjesno, ili ima potpisa ili nema. Ne histeriziraš, ne prijetiš prijevremenim izborima i ne formiraš u potaji vladu. Neću to raditi. Čekat ću. Čeka se tih 76. Ali to je sve jasno. Nemate tu nikakve filozofije, ne možete prevariti kao Kitarović i HDZ. Ustav je tu jasan. Predajem se, ne mogu više o tome. Neću nikome mandat dati na lijepu riječ, nikome, nema mandata bez 76 potpisa, što znači da se ide dalje', kaže Milanović. Na pitanje koliko se može čekati s davanjem mandata, predsjednik je, kao i u više navrata tijekom intervjua, reagirao nervozno. 'Pročitajte Ustav. Ide se na nove izbore. Koji je vaš point? Što želite dokazati? Čekat ću u okvirima ustava. Vjerujte mi, majke mi, bit ću pošten', odgovorio je, a na tvrdnju da se teoretski može i tri mjeseca biti bez vlade rekao je da je Belgija bila bez vlade 800 ili 900 dana. Ne vidi razlog zbog kojeg bi Ustavni sud poništio izbore.

Ustavni sud Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL







Ustavni sud Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Ako ponište rezultate, ništa, raspisujem nove izbore. Rekao sam neki dan da mogu početi hapsiti žene i djecu, pa su gebelsovci iz HDZ-a izmislili da ću ja hapsiti', kaže Milanović, a na tvrdnju da je takav sastav suda dogovoren između HDZ-a i SDP-a rekao je da i on djelomično snosi odgovornost.'Kakvu odgovornost ja snosim za to? Političku, u jednoj mjeri da. Ali ovakav sud više ne može postojati. Pravilo da se bira suce dvotrećinskom većinom sam napisao ja misleći da će se onemogućiti većinu da nasilnički običnom većinom bira kog hoće. Ispalo je još gore. Jesam li to mogao znati? Trebam li odgovarati nekom? I svejedno su me izabrali za predsjednika', rekao je. U službenoj izbornoj kampanji će se, kaže, ponašati tako da zaštiti interese i integritet nekih stranaka, ali da će biti prisutan. Što donose 'Rijeke pravde' 'Hoću li dolaziti na skupove SDP-a ili Mosta, rekao sam da neću', kaže. 'Rijeke pravde imaju visoku nutritivnu i energetsku vrijednost, iako ne djeluju kao tsunami, one su dobre. Prvo bih se pozabavio mirovinama koje ispadaju iz svih lažljivih priča o nominalnom rastu plaća, a pad standarda umirovljenika – prosječna mirovina je pala. Događa se propadanje zemlje. Radit ćemo sve da mirovine budu 50 posto prosječne plaće. To je 750 milijuna eura u proračunu, to RH može bez problema izdržati. Zakonima, za koje ne treba dvotrećinska većina. Imamo situaciju gdje HDZ obećava 25 posto povećanje mirovina, 35 posto povećanje plaća u odnosu na sadašnju prosječnu, na cirka 1600 eura. Znači prosječna mirovina će i dalje zaostajati za prosječnom plaćom. Ovo je pisala umjetna inteligencija, ali niska', odgovorio je na pitanje što donose 'rijeke pravde'.

Rijeke pravde Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek







+3 Rijeke pravde Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Zna tko bi bili ministri u njegovoj vladi, ali nije htio otkriti njihova imena. 'To će biti kompetentni ljudi. To će biti stvar dogovor. Plenković je ostao bez 30 ljudi, dio pohapšen, dio pobjegao, a na dio smo zaboravili. Ajmo pričekati rezultate izbora. Ponavljam, ja sam ušao iz prostora relativnog komfora. Ne radi se o meni, ovo nisu moje ambicije, to je nužda. Do sada nisam vidio da je itko od stranaka na moj izlazak i ulazak u ring ili teren, da je rekao da to ne dolazi u obzir. To nije pitanje simpatije i ljubavi', rekao je. 'Otpustit ćemo sve HDZ-ovce' Na pitanje kako misli osloboditi institucije, rekao je: 'Tako da sve HDZ-ovce otpustimo', a na pitanje o Turudiću kaže: 'Ovaj odlazi, to je jasno. Onaj tko je došao na mandat, odlazi. Postoji služba i položaj. Svi koji su na položaju moraju se očitovati prema Povjerenstvu za sukob interesa', kaže. Još nije zacrtao kandidata za novog Glavnog državnog odvjetnika, ali kaže da zna tko ne može biti. 'Da vam sad kažem Petar ili Marija, javit će se Možemo, Most ili DP i reći će ne dolazi u obzir', kaže na pitanje o eventualnom novom šefu DORH-a kojeg bi imenovao umjesto Turudića. Objasnio je i što misli pod time da će nakon pobjede na izborima doći Treća Republika. Prvo je rekao da će donijeti novo rješenje za Ustavni sud. 'Ono će eutanizirati ovakav oblik Ustavnog suda, neutralizacijom svega onog što ne smiju raditi. Oni izmišljaju Ustav. Velika borba za pravo malog hrvatskog čovjeka da iznajmljuje svoje nekretnine. Ono što iznajmljuje naš čovjek, taj će biti zaštićen. Svi ovi izvana koji ovdje grade mastodonte, bit će pravila kao u Austriji. Spriječit ćemo i betonizaciju. Treća republika je dubinska analiza i revizija mreže svih nametnika proračuna, medija koji uzimaju novac iz proračuna. Koliko novca Plenkovići i njegovi daju raznim Hanzama, medijima, konzultantima i rade za HDZ. Istog trena kad je došao na vlast krenuo ih je korumpirati', kaže Milanović. 'Besplatni fakulteti i visoke škole. I doktorati' 'Na sveučilištima i visokim školama će sve biti besplatno. I doktorati. Pacijenti s iskaznicom dopunskog osiguranja moraju u privatnim bolnicama, poliklinikama imati isti tretman kao klijenti koji plaćaju. Dakle, besplatno. I to će biti uvjet da liječnici iz javnih bolnica mogu raditi privatno. Porezi na banke', rekao je, a na pitanje hoće li provesti ustavnu reformu odgovorio je da reformu ne, ali neke izmjene . 'Zadnji put je Ustav mijenjan 2010. To nije revolucija. Ovo je Treća republika, ovo sve što sam naveo. Ja nisam za ukidanje županija. Možemo govoriti o spajanju nekih županija. Broj općina, još nisam sreo nikoga tko je rekao da treba ukinuti njihovu općinu. Veća razina decentralizacije, gradovi će na obali imati veće ovlasti za raspolaganje morskim dobrom, sad trpe zulum županije', pojasnio je i odgovorio na pitanje o problemu ilegalnih migranata. O ilegalnim migrantima 'Mi se slažemo s time da ljude to uznemirava. Ti migranti su ilegalni. Oni prolaze kroz Hrvatsku i odu dalje ili ih se zasutavi, evidentira i onda pedala. To je sigurnosni problem. Rješenje? Jačim angažmanom policije. Ne znam zašto se Božinović našao prozvanim', kaže. Za vojsku i žilet žicu na granici rekao je da se s ljudima koji to zagovaraju (Domovinski pokret) može sjesti i da su oni puno razumniji nego što se vole prikazivati. Imao bi čvrsti stav prema Bruxellesu i NATO-u, ali i poštovanje.

Ilustrativna galerija/Migranti u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek







+3 Ilustrativna galerija/Migranti u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek