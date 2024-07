Inspektori pečate apartmane na crno: 'I stranci su skužili šemu'

Iako TZ Gradac godinama prijavljuje ilegalne iznajmljivače apartmana, prošla godina se pokazala iznimno uspješnom zbog suradnje s voditeljem nadležne ispostave Državnog inspektorata u Metkoviću Ivanom Sršenom i višim turističkim inspektorom Ivicom Vidovićem koji su na svaku prijavu izišli na teren, kazala je Mateljak za Slobodnu Dalmaciju.

Na području od Gradca do Zaostroga ispisano je oko 30 kazni i upozorenja s time da kazne iznose od 700 do 4000 eura, a u koje je uvršteno pečaćenje kuća čiji su se vlasnici vikendaši bavili nelegalnim iznajmljivanjem uglavnom pod krinkom da su im to prijatelji. Inspektori su ispisali 12 kazni za lažno oglašavanje za koje kazne iznose do 700 eura. 'Modus operandi' uvijek je isti: vlasnici kažu da u svim apartmanima borave 'prijatelji' kojih je dozvoljeno 15. Ako se vlasništvo prepiše na suprugu, kćer. gazdu.. u kući može boraviti čak 45 'prijatelja'.