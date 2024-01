Infografika: SAD ima 750 baza u 80 država, pogledajte gdje se nalaze najvažnije

Od izbijanja rata Izraela i Hamasa u listopadu prošle godine skupine koje podupire Iran u Iraku, Siriji, Jordanu i uz obalu Jemena napale su više od 150 puta američke snage na Bliskom istoku. Ali do nedjeljnog napada na bazu Tower 22, blizu jordanske sjeveroistočne granice sa Sirijom, u njima nisu ubijeni američki vojnici, niti je bilo toliko ranjenih.

Najveće američko vojno postrojenje na Bliskom istoku predstavlja zračna baza Al Udeid , a nalazi se zapadno od Dohe u Katru. Formirana 1996., privremeni je dom za oko 11.000 američkih i koalicijskih vojnika te može primiti gotovo 100 zrakoplova. Služi kao središte američkih operacija u inozemstvu, posebice protiv ciljeva u zemljama poput Afganistana, Iraka i Sirije. Kao veliki saveznik SAD-a izvan NATO-a, Katar je ključan za američke vojne strategije u regiji, no ta je zemlja poznata i po tome što je dala utočište vođama Hamasa, a dugo je vremena bila i jedna od rijetkih koja je održavala veze s talibanima.

SAD se od kraja Drugog svjetskog rata snažno proširio na Bliski istok i okolno područje. U zemljama poput Turske, Kuvajta i Saudijske Arabije funkcionira najmanje deset američkih baza. U arapskim zemljama Perzijskog zaljeva američke baze nema samo u Jemenu, odakle hutisti posljednjih mjeseci napadaju brodove koji prolaze kroz Crveno more.

Jedina je to stalna obalna pomorska baza SAD-a na Bliskom istoku, a bahreinska luka Kalifa bin Salman jedna je od rijetkih u Zaljevu koja može primiti američke nosače zrakoplova i amfibijske brodove. Ključna je za američke interese u Perzijskom zaljevu, posebice u pružanju operativne potpore američkim i koalicijskim trupama te osiguravanju sigurnosti brodova, zrakoplova i drugih udaljenih lokacija u regiji.

Bahrein je također proglašen glavnim saveznikom izvan NATO-a, što mu omogućuje kupnju određenog oružja i provođenje obrambenih istraživanja sa SAD-om. Amerikanci su prisutni i u Kuvajtu od 1991., kada je multinacionalna koalicija predvođena njima protjerala iračke snage iz zemlje u sklopu Prvog zaljevskog rata.

Zemlja je također služila kao glavna logistička baza za američke i koalicijske snage tijekom rata u Iraku. Godine 2021. u Kuvajtu je bilo 13.500 američkih pripadnika, uz tisuće komada opreme, prvenstveno u kampu Arifjan i zračnoj bazi Ali al Salem, kao i u Saudijskoj Arabiji, za koju se procjenjuje da se u njoj nalazi oko 2700 američkih vojnika kako bi obučavali, savjetovali i pomagali njezinim oružanim snagama i štitili interese SAD-a u regiji od Irana i njegovih opunomoćenika. Pentagon je prisutan i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te Omanu. Također, vjeruje se da u Izraelu postoji najmanje jedna američka vojna baza, i to klasificirana pod kodnim nazivom Site 512, u kojoj se nalazi sustav radarskog nadzora za otkrivanje i praćenje prijetnje balističkim projektilima.

Ključan saveznik u regiji svakako je i Turska, kojom već dug niz godina upravlja svojeglavi Recep Tayyip Erdogan - on se zna nepredvidljivo ponašati, posebno zbog njegovanja pretjerano bliskih odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no do sada nije prešao crtu neprihvatljivog. Turska je prije svega članica NATO-a i SAD u svojoj saveznici ima više od 1000 vojnika prvenstveno u zračnoj bazi Incirlik u blizini grada Adane, u kojoj je smješteno i taktičko nuklearno naoružanje, te u zračnoj bazi u blizini Izmira.

Zračnu bazu Incirlik američke snage koriste za operacije na Bliskom istoku i u Europi, a često i kao središte u hitnim humanitarnim situacijama. Kada je 2001. počeo rat u Afganistanu, Incirlik je korišten kao glavno središte za operacije humanitarnog zračnog prijevoza, specijalne operacije, misije punjenja gorivom i podršku raspoređenim snagama.