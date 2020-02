Infektolog Kutleša: Čini se da je vrlo mala šansa da ćemo izbjeći koronavirus

'Čini se da je vrlo mala šansa da će nas izbjeći koronavirus. Očekujemo da će se pojaviti i pacijenti u Hrvatskoj', kaže infektolog Marko Kutleša iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'

Infektolog Marko Kutleša iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' gostujući na HRT-u rekao je kako u Italiji 'stanje definitivno nije bezazleno'.

'Osobno pratim situaciju i nisam to očekivao. Činilo se da se situacija počinje smiritivati, a onda se u petak dogodilo to što se dogodilo s Italijom. To samo pokazuje da je bolest nepredvidiva, da se ne može predvidjeti u kojem će smjeru ići i da su vrlo vjerojatno asimptomatski širitelji što znači da je virus teško obuzdati i da se možda može razviti i pandemija', rekao je Kutleša.