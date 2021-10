Imunolog objasnio koje su najčešće ozbiljne nuspojave cijepljenja kod djece: Postoji veliki šum u komunikaciji

Bojan Polić, virusni imunolog i predstojnik Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci komentirao je epidemiološku situaciju kao i zašto su cjepiva učinkovita

'Naročito među studentskom i adolescentnom populacijom jer su oni najviše socijalno aktivni i prenose virus mada oni najčešće ne obolijevaju od virusne infekcije. Ali su prenosioci, a kako imamo situaciju da je svega 50-ak posto odraslih cijepljeno, naravno da prenose virus svojim ukućanima, starijim osobama i to rezultira hospitalizacijama i nepotrebnim smrtima.

Druga stvar je da i mlađi mogu oboljeti, ima pojava i miokarditisa, perikarditisa, inflamatornog sindroma, ne tako često, ali postoji i mlađima korist da se cijepe'.

Kaže i kako kod nas postoji veliko nepovjerenje prema cjepivima i općenito prema svim podacima.

'Postoji veliki šum u komunikaciji. Ako pogledate zapadne zemlje, naročito Izrael, oni su rano krenuli i s cijepljenjem djece. To su uglavnom mRNA cjepiva i ona su se pokazala učinkovita i zapravo s vrlo malo nuspojava.

To su uglavnom više iznimke, to su rijetke nuspojave. Kod mladih je primijećeno da u nekom vrlo malom broju slučajeva dolazi do upale srčane ovojnice, no to su blaži oblici, a moramo znati i da virus uzrokuje miokarditis i perikarditis tako da se ipak cijepljenjem smanjuje rizik od toga', objašnjava.

Objasnio je i imunološki odgovor i koja je razlika od prirodnog imuniteta i onog stečenog nakon cijepljenja.