Imunolog Jonjić: Ako se nova varijanta doista tako brzo širi, trebamo puno strožije mjere

Sve više zemalja potvrđuje novi soj virusa. U Hrvatskoj ga još nema, ali to ne znači da on nije u zemlji. Imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci Stipan Jonjić rekao je kako naši epidemiolozi skupljaju uzorke i sekvenciraju ih te kada otkriju novi soj, to će biti objavljeno javnosti.

''Na temelju onoga što se vidi, a to je da se ta varijanta vrlo brzo širi u južnoj Africi i nekoliko europskih zemalja, ne bi bilo ništa posebno ako se uskoro pojavi u Hrvatskoj. Ako se varijanta širi brzo kao što to sada izgleda, a ne mora na kraju biti tako, onda mi moramo razmišljati o scenarijima koji podrazumijevaju puno strožije mjere. Prije svega moramo se požuriti procijepiti što više'', rekao je Jonjić. Ta nova varijanta bi možda mogla biti otpornija na antitijela koja smo stvorili infekcijom ili cjepivom, upozorava imunolog i dodaje kako bi nam onda ostala stanična imunost, koja je otpornija na izmicanje virusa.