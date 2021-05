Imamo inspekcijski nalaz HAKOM-a; poznato je s čijeg su broja pozivani građani da ne podrže Škare Ožbolt, Tomaševića i Pavičić Vukičević

Agencija Akter Public, koja je u kampanji za lokalne izbore radila dio posla za Domovinski pokret, odnosno gradonačelničkog kandidata Miroslava Škoru, koristila je broj 01 314 1505 s kojeg su pozivani građani da ne daju svoj glas Vesni Škare Ožbolt, Jeleni Pavičić Vukičević i Tomislavu Tomaševiću. Iako je Akter Public prije nekoliko dana negirao da su oni korisnici tog broja, inspekcijski nadzor Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) nedvojbeno je utvrdio da ga je koristila agencija Akter Public

Nadalje, u nalazu se navodi da se, iako 4Tel Telekomunikacije nemaju potpisani dokument dviju strana iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi da je broj sekundarno dodijeljen Akter Publicu, temeljem Ugovora može utvrditi kako su u poslovnom odnosu.

'S obzirom na to da je Akter Public za vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora povukao svoju prijavu i ne negira da je korisnik broja, inspektor je u ovom slučaju unatoč nepotpunoj dokumentaciji utvrdio kako je korisnik predmetnog broja Akter Public', ističe se u nalazu. U nadzoru je utvrđeno i da prilikom vođenja popisa adresa i brojeva, koje je HAKOM dodijelio na uporabu 4 Tel Telekomunikacijama, ta tvrtka ne vodi popis adresa i brojeva na ispravan način te im je naloženo da to naprave, a ako to ne učine, prijeti im kazna od 15 tisuća kuna.

Da je Akter Public radio za Domovinski pokret, iz te stranke potvrdili su prije nekoliko dana za Jutarnji list. Tada su ustvrdili da su ih angažirali za zakup medija, a da o HAKOM-u, Akter Publicu i broju nemaju nikakvih saznanja, osim medijskih spekulacija. Tportal je danas ponovno zatražio odgovor od Domovinskog pokreta, a objavit ćemo ga kad stigne.

Kako to da je nastao 'nesporazum' i kako komentiraju činjenicu da su se s broja koji su koristili pozivali građani da ne glasaju za pojedine stranke i kandidate i je li ih za to netko angažirao, pokušali smo doznati u Akter Publicu. Rečeno nam je da ćemo dobiti povratni poziv s odgovorom, ali to se do zaključenja teksta nije dogodilo.