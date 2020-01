Ima li snijega za vikend? Pogledajte što kaže prognoza

Prevladavat će sunčano, a prema večeri se očekuje porast naoblake sa zapada. Ujutro i prijepodne u unutrašnjosti će mjestimice biti magle

Vjetar u kopnenim predjelima većinom slab, na moru slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 5 do 10, na Jadranu od 12 do 15 °C.

U subotu porast naoblake, a u noći na nedjelju i u nedjelju prijepodne mjestimice će biti slabih oborina. Snijeg će uglavnom padati u gorju, a u nizinama susnježica i kiša, na moru uglavnom suho.