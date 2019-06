Iduće godine studij na Policijskoj akademiji

Od iduće studentske godine na Policijskoj akademiji u sklopu sveučilišnog studija kriminalistike i javne sigurnosti obrazovat će se 50 studenata , a sporazum koji je prvi korak za formiranje tog studija u petak su na Akademiji potpisali ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras

'Ovaj potpis sigurno jamči još učinkovitiju, moderniju i efikasniju hrvatsku policiju u godinama koje dolaze', rekao je ministar Božinović dodavši da je potpisivanjem 'napravljen prvi korak prema osnivanju sveučilišnog studija na Policijskoj akademiji MUP-a'.

Izazovi sigurnosti koji su itekako prisutni kad govorimo o sigurnosti Hrvatske i EU, postaju sve složeniji, sofisticiraniji i suradnja znanosti i struke je imperativ, naglasio je ministar.

'Današnja, moderna policija ne može biti efikasna ako ne unaprijedimo rad u području digitalne kriminalistike, kibernetičke sigurnosti, medicinskih vještačenja, analitike, prediktivnog policijskog rada - to su sve nove discipline u kojima nam treba sinergija sa znanošću', dodao je.

Ovim studijem, rekao je Božinović, MUP će početi 'proizvoditi' vlastiti znanstveni kadar, a cilj je kroz godine stvoriti znanstvenu zajednicu u MUP-u – ljude koji pokrivaju širok raspon poslova za efikasan rad policije u 21. stoljeću.

Rektor Boras istaknio da će Sveučilište 'dati sve od sebe da se studij što brže provede kroz sveučilišne strukture' kako bi od iduće godine policijski službenici imali i civilne titule. 'To su titule koje će imati apsolutno jednaka prava kao i svi završeni sveučilišni studiji zagrebačkog Sveučilišta', istaknuo je Boras.

Zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma izrazio je i načelnik Policijske akademije Dubravko Novak rekavši kako je njime napravljen iskorak kojim će se omogućiti školovanje još boljih i kvalitetnijih kadrova.

12,7 milijuna kuna za vozila za prijevoz psa tragača

Ministar Božinović potom je na Akademiji uručivanjem ključeva predao vozila za prijevoz pasa tragača u sklopu projekta ukupno vrijednog 12,7 milijuna kuna, koji je financiran sredstvima EU iz Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza.

Do srpnja ukupno će biti nabavljeno 49 vozila namijenjenih za prijevoz pasa tragača, a danas su uručeni ključevi 23 vozila.

Projekt pokazuje koliko MUP ulaže u razvoj policije, ali i koliko EU ulaže u hrvatsku policiju, s obzirom na sve izazove koje imamo, pogotovo vezane uz granicu, rekao je ministar.

Božinović naglašava da je opremanje policije danas postavljeno 'na potpuno nove temelje... koji jamče da ona nikad više neće zaostajati za drugim policijama i da će, kad je u pitanju opremljenost, ljudstvo i tehnika biti u samom europskom vrhu'.

'Funkcija svih tih pomagala, uključujući i potražne pse, upravo je namijenjena tome da budemo učinkovitiji, ali i da ekonomičnije koristimo naše ljudske resurse. Vi znate da imamo jednu od najmnogobrojnih graničnih policija u Europi, međutim imamo i najdulju vanjsku granicu EU. To znači da su naši izazovi višestruki i stoga smo uz pomoć EU pokrenuli cijeli niz projekata. Gotovo na tjednoj bazi vam nešto novo pokazujemo. Dakle, to nisu priče - to su djela', naglasio je Božinović.