I Maras traži istražno povjerenstvo za aferu SMS

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras u utorak je, komentirajući navode da je Milijan Brkić organizatorima elitne prostitucije odavao informacije o policijskim istragama, rekao kako svjedočimo ratu unutar HDZ-a koji se odvija pred očima javnosti, poručivši da to najstrože treba osuditi te raspravu o tome preseliti u Hrvatski sabor.

Rekao je i kako od HDZ-a traži da to ne stopira kao što je stopirao Istražno povjerenstvo oko Agrokora.

"Ovakva zemlja kakvu promovira HDZ gdje se obavještajno podzemlje koristi za unutarstranačke obračune tjera ljude iz Hrvatske. To nije moderna, normalna, progresivna europska zemlja. To je zemlja moralne kaljuže u kojoj mi ne želimo živjeti. Na žalost, HDZ uvijek promovira takvu vrstu obračuna i vladanja kada je na vlasti", ocijenio je Maras.

Rekao je da u Hrvatskom saboru postoje dva tijela - jedno je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i drugo je Povjerenstvo koje može dobiti i raščistiti sve oko tog slučaja.

"To je ono što bi HDZ trebao napraviti", poručio je Maras te se upitao podržava li HDZ ovu inicijativu jer građani žele odgovore, ne žele čekati naslovnice svaki dan da bi saznali kako se HDZ-ovci obračunavaju jedni s drugima preko obavještajnog podzemlja i informacija koje im ne bi trebale biti dostupne.

"Tu je sada očito obračun između Karamarka i ovog dijela HDZ-a koji je bio u mandatu do Vlade gospodina Oreškovića i jednog drugog dijela HDZ-a. Ali, ono što je nedopustivo da se koriste metode koje nisu dopuštene, odnosno da to ne rade institucije nego oni dolaze do informacija i koriste ih na način na koji to njima odgovora", rekao je Maras na konferenciji za novinare.