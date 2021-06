I Frankovića su pogrešno predstavljali, on ne misli da je to bilo namjerno: 'Davor Filipović imao je vrlo lošu kampanju'

Gradonačelnik HDZ-a Mato Franković u razgovoru za Libertas TV među komentirao je, između ostalog, tezu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da su pojedini mediji namjerno HDZ-ovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića nazivali pogrešnim imenom

“Kandidat za gradonačenika Grada Zagreb je zanimljiv čovjek, ali je imao vrlo lošu kampanju i nastupe. Pričao je više o drugima, manje o budućnosti Zagreba, ružno je napadao. Ja nisam takav. Mislim da je to pogrešna kampanja. Ne može biti odgovoran Andrej Plenković, odgovoran je loš kandidat. Treba u životu znati gubiti i pobjeđivati. Jednom je Michael Jordan rekao “da nisam izgubio stotine utakmica, nikad ne bih naučio pobjeđivati”. Tako i ja, kad sam prvi put izgubio od g. Andra Vlahušića, analizirao sam, shvatio što sam krivo radio i krenuo naprijed. Mladom g. Filipoviću treba dati priliku da nauči svoje greške. A da je pogriješio, pogriješio je.”

I Frankovića su svojevremeno u kampanji pogrešno predstavljali na RTL-u, bio je potpisao kao Mato Dujmović, po svom protukandidatu. Franković, međutim, ne misli da je to bilo namjerno.

“Ne mislim da je bilo namjerna provokacija, greške se događaju, svi smo ljudi od krvi i mesa. Sigurno taj gospar koji je tamo dole stavio potpis nije to namjerno napravio, zašto bi to namjerno napravio? Ne želim omalovažiti premijera, nije lako biti premijer RH, imati tisuću stvari na glavu voditi zemlju u teškoj krizi i istovremeno političke bitke unutar i izvan stranke. To je vrlo teško.