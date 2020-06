I djeca sudjelovala u komemoraciji za Floyda, roditelji u strahu i nadi: 'Moraju znati s čime se suočavamo'

Na njujorškoj komemoraciji za ubijenog Afroamerikanca Georgea Floyda Corte Ellis nosio je natpis koji je sam izradio od komada kartonske kutije. Desetogodišnjak je napisao posljednje riječi koje je Floyd izgovorio: "Ne mogu disati, ne mogu disati"

"Tu sam da bih prosvjedovao za Georgea Floyda jer on nije zaslužio umrijeti", kaže Corte, koji je došao zajedno sa svojim očuhom Timothyjem Walkerom i 2-ogodišnjim bratom Codyjem. Videći gomilu ljudi kako hrli u park Cadman Plaza u Brooklynu, Corte komentira: "To je dobro jer mi kazuje kako je mnogo ljudi spremno ići tako daleko da ostvare prava". Njegov očuh Walker (54) navodi da je poveo djecu na komemoraciju jer smatra da je za njih važno da shvate rasnu nejednakost. Kallai Brooks (36), došao je na bdijenje sa suprugom Alishom (34), i sinovima starim 8 i 3 godine. "Moraju znati onoliko koliko i ja moram znati s čime se suočavamo.

U isto vrijeme, koliko god na ovom svijetu ima ljudi koji žele učiniti zlo, tako ima i puno ljudi kojima je stalo i vole jedni druge, pa tako oni moraju vidjeti obje strane", kaže Brooks.



'Policajci ne smiju ubijati ljude'



Julian Brizzi (37), također je poveo sinove, stare 6 i 2 godine, na komemoraciju u park u Brooklynu, u kojem se okupila gomila od više tisuća ljudi. On kaže da je važno da djeca to vide i budu dio svega toga. "Samo se trudimo voditi što iskreniji razgovor bez da na neki način strašno narušimo njihovu viziju svijeta", kazao je Brizzi o razgovoru sa sinovima. "Razumijevanje privilegiranosti i razumijevanje ugnjetavanja u mladoj dobi nije nešto što pogubno za dijete", smatra on.

Šestogodišnji Jack Brizzi držao je natpis "Policajci ne smiju ubijati ljude", koji je sam, nepravilnim rukopisom, napisao.

Derrick i Michelle Johnson poveli su na bdijenje svoju 3-godišnju kćer. "Osjećam se ljutito i tužno da se ovo još uvijek događa i imati dječaka zastrašujuće je u ova vremena", kaže Michelle, koja je u osmom mjesecu trudnoće i s partnerom čeka dječaka koji će imati dvorasno podrijetlo. "Nadamo se da će promjena i pozitivne stvari proizaći iz svega ovoga", navodi. Derrick Johnson kaže kako će par uskoro trebati razgovarati o rasi sa Charlotteom. "Jako nam je važno da smo ovdje i da joj pokažemo...nećemo se zalagati za takve stvari", dodaje. Tawana Boatwright (33), došla je na komemoraciju s kćerima 11-ogodišnjom Skylar i sedmogodišnjom Leiom.



"Teško je objasniti. One to zapravo ne razumiju", kaže Boatwright. "Znaju samo to da je ubijen nenaoružan čovjek. Njihov otac je nenaoružani crni čovjek, i moj partner je nenaoružan crni čovjek", navodi. Leia je sama napisala natpis koji nosi: "Crni životi su važni, mi imamo glasove". "Sretna sam što sam ovdje zbog ubojstva Georgea Floyda, nije bilo lijepo od policajca da to napravi", kaže Leia. "Bez obzira koje ste boje kože, još uvijek ste voljeni".