prskanje korova

HŽ izdao upozorenje građanima: Tri dana ne puštajte stoku i pčele na ova područja

M. Šu./Hina

14.09.2026 u 13:23

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
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HŽ Infrastruktura izvijestila je da će od 16. do 18. rujna kemijski tretirati korov na željezničkom području u Rijeci i Delnicama te poziva lokalno stanovništvo da ne puštaju stoku i pčele na ispašu na tretirano područje, a putnike i stanovnike da se u kolodvorima kreću po površinama za kretanje i boravak ljudi.

Kemijsko tretiranje korova obavljat će se u kolodvorima Rijeka, Opatija Matulji, Jurdani, Šapjane, Meja, Plase, Fužine, Lokve, Delnice, Skrad i Brod Moravice.

Radovi će biti odgođeni u slučaju loše vremenske prognoze, kiše i vjetra.

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