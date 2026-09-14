HŽ izdao upozorenje građanima: Tri dana ne puštajte stoku i pčele na ova područja

HŽ Infrastruktura izvijestila je da će od 16. do 18. rujna kemijski tretirati korov na željezničkom području u Rijeci i Delnicama te poziva lokalno stanovništvo da ne puštaju stoku i pčele na ispašu na tretirano područje, a putnike i stanovnike da se u kolodvorima kreću po površinama za kretanje i boravak ljudi.