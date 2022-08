HUBOL zgrožen komentarom kirurga Hrvoja Tomasovića vezano za smrt Vladimira Matijanića

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u nedjelju je ocijenila sramotnom i najoštrije osudila javnu komunikaciju dr. Hrvoja Tomasovića vezanu za slučaj preminulog novinara Vladimira Matijanića

HUBOL također zahtijeva od svih hrvatskih institucija koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktora Tomasovića, da to i učine. Udruga smatra da ovakvi sramotni istupi pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose golemu ljagu plemenitom medicinskom pozivu.

Splitski kirurg Hrvoje Tomasović objavio je na Facebooku, između ostaloga, kako mu Vladimir Matijanić nije bio sklon te da mu je žao kada netko iznenada ode. "Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda je bio na suprotnoj strani...Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bih sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim svojim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne", napisao je Tomasović.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika smatra kako je ključno istaknuti da liječnici ne podupiru ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i etičnog postupanja i komunikacije.