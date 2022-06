Hrvatskom ratnom pilotu Danijelu Boroviću uručeno priznanje Junak Domovinskog rata

Istaknutom hrvatskom ratnom pilotu Danijelu Boroviću u utorak je u Županijskoj palači Varaždinske županije svečano uručeno priznanje Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. "Junak Domovinskog rata“

Priznanje mu je uručio predsjednik Udruge Mladen Pavković koji je istaknuo da tim činom nastoje zahvaliti pilotu koji je početkom veljače 1992. godine izvršio prelet avionom od Bihaća do Pule, čime je Hrvatska dobila prvi nadzvučni borbeni zrakoplov, što je označilo početak ustroja eskadrile lovaca u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.

Pavković je podsjetio kako Udruga već godinama dodjeljuje to priznanje istaknutim hrvatskim braniteljima, a dosad ih je uručeno 30-ak. Osvrnuo se i na aktualnu situaciju, odnosno optužnice protiv hrvatskih vojnih pilota, među kojima je i Borović, zbog navodnog ratnog zločina nad srpskim civilima tijekom akcije Oluja.

Kazao je kako hrvatski branitelji, kao i Ministarstvo branitelja, hrvatska vlada i mnogi drugi, smatraju da oni nisu zločinci, nego junaci Domovinskog rata.

„Na ovaj način branitelji žele to potvrditi i kazati: Ne, vi želite osuditi junake Domovinskog rata. Ako želite nekog suditi, imate svoje, imate one koji su napadali hrvatsku državu, pa njih sudite do mile volje”, zaključio je Pavković.