Hrvatski stručnjak proriče: Dogovor Izraela i Emirata je Trumpov trijumf, tako će riješiti i spor Srbija-Kosovo

Dogovor o normalizaciji odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata postignut uz posredovanje SAD-a i angažman DonaldaTrumpa, koji će dovesti do uspostave punih diplomatskih odnosa između dviju zemalja, u svakom smislu je povijesni korak - tumači za tportal orijentalist i docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Boris Havel

'Emirati su tek treća arapska država s kojom Izrael uspostavlja diplomatske odnose i ovaj događaj doista ima povijestan značaj za približavanje Izraela s arapskim državama i arapskim svijetom općenito. To je golema stvar i za mir na Bliskom istoku i nakon ove normalizacije, svakoj idućoj arapskoj državi bit će lakše napraviti korak u tom smjeru', kaže Havel. On upozorava je većina režima u okruženju cijelo vrijeme zapravo prepoznavala korist od postojanja židovske države i protiv normalizacije odnosa nisu bili nositelji vlasti, nego radikalni islamski klerici i dio naroda, poglavito pod njihovim utjecajem. Na koncu, upravo potpisivanje sporazuma s Izraelom bio je povod ubojstvu egipatskog predsjednika Anwarael-Sadata.

'Normalizaciji odnosa između bivših protivnika između ostalog je pridonijela upravo iranska opasnost na Bliskom istoku, gdje je Iran prisutan kao nikada prije u povijesti. Ta država umiješana je u sukobe u Iraku, Siriji, Libanonu i Jemenu puno više nego što o tome vlada dojam. S druge strane, od normalizacije odnosa korist imaju i arapske države i sam Izrael; radi se o pragmatičnosti, ali po mom sudu i o iskrenom mirotvorstvu koje se počinje nazirati i kojega treba posebno istražiti i podržati', dodaje ovaj znanstvenik, koji na svom fakultetu između ostalog drži kolegije upravo na teme vezane uz Bliski istok. On posebno naglašava zasluge izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

U tom kontekstu on tumači vidljivo nezadovoljstvo i zabrinutost Irana jučer postignutim sporazumom o normalizaciji - ta država bi se, kaže, doista i trebala brinuti.

'On je sjajan na vanjskopolitičkom planu i vjerojatno je puno toga uložio u ovu diplomatsku pobjedu kako bi skrenuo pozornost s problema s kojima je suočen na domaćem terenu. Ondje je zatrpan optužbama o korupciji, za koje mnogi tvrde da su neutemeljene, a sada je definitivno dobio veliki poticaj svom političkom ugledu i težini. Odustajanjem od formalne aneksije doline rijeke Jordan, što je jedan dio sporazuma s Emiratima, napravio je potez koji je većem dijelu izraelske javnosti zapravo vrlo mio. Ljevica će ga hvaliti, a desnici on nije bitan jer je to područje ionako u izraelskim rukama, pa se zadržava status quo koji mu odgovara. A uspostava diplomatskih odnosa s država u okruženju odgovara i ljevici i desnici', smatra Havel.

Sporazum o normalizaciji između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata u javnosti je predstavljen kao veliki vanjskopolitički uspjeh američkog predsjednika DonaldaTrumpa i jedan od njegovih aduta za predstojeće izbore. Po svemu sudeći, negdje početkom rujna planira postići potpisivanje sličnog sporazuma između Srbije i Kosova.