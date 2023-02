Hrvatski spasioci s psima dva su dana putovali u Tursku. Zašto nisu išli avionom?

Hrvatski tim od 40 ljudi i deset potražnih pasa u četvrtak ujutro započeo je s traganjem u Turskoj, u koju su stigli kasno sinoć. Ključna 72 sata, koliko ljudi prema stručnjacima mogu preživjeti pod ruševinama, od prvog potresa istekla su jutros. Zašto Hrvatska nije poslala ljude s psima avionom, nego cestom, pitanje je koje se samo po sebi nametnulo

Kako su prva 72 sata ključna, otvorilo se pitanje zašto Hrvatska nije poput, recimo Srbije, koja je bliža Turskoj, potražne timove s psima poslala avionom, a ostatak logistike cestom. Josip Brozičević, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), čija se jedna članica s psom nalazi u Turskoj, smatra da putovanje cestom umjesto avionom nije bilo najsretnije rješenje upravo zbog spomenuta 72 sata.

'Oni su jutros počeli raditi na lokaciji na koju ih se rasporedilo. Na pitanje zašto se nije išlo avionom ne znam odgovor. To je stvar koordinacije između zemlje koja traži pomoć i one koja je šalje. Meni je to, iskreno, bilo malo čudno jer je logično da potražni timovi s psima idu avionom kako bi stigli što prije. To je dobro pitanje i na njega odgovor treba dati Ravnateljstvo civilne zaštite. Mislim da to nije bilo najsretnije rješenje osim ako tako nije dogovoreno s Turskom', kazao je Brozičević.