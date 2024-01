Hrvatski otok postaje novogodišnja turistička meka: Na rivi kao usred ljeta

Zdravko Vukajlović, direktor kampa Čikat, Mali Lošinj, kaže da je pravo punjenje počelo 28. prosinca, danas ih se očekivalo još stotinjak, i to traje već danima. U šest otvorenih hotela odsjelo je oko 2000 gostiju. Zadovoljni su i lošinjski ugostitelji u čijim se objektima ovih dana tražila stolica više. Ivan Milanović, ugostitelj i predsjednik Udruženja obrtnika Cresa i Lošinja, kaže da se zapošljavaju novi ljudi kako bi mogli „izgurati navalu gostiju".

Zbog ugodne klime i mnogobrojnih mogućnosti aktivnog odmora, Lošinj je zimi sve popularnije odredište inozemnih ali i domaćih gostiju.

'Imamo 10 do 15 posto više gostiju nego lani. Tu je kapacitet do pet tisuća gostiju. Možda malo iznenađujuće, ali nam je Nova godina u zadnje vrijeme jača čak i od Uskrsa', rekao je Dalibor Cvitković, direktor TZ-a Mali Lošinj. Cilj lošinjskog turizma je do dvije tisuće gostiju na otoku tijekom zimskih mjeseci, a ovakvi rezultati dobar su temelj.