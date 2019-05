Hrvatska sutra treći put bira zastupnike u Europski parlament

Nešto više od 3,8 milijuna birača u Hrvatskoj i inozemstvu, u nedjelju bira 12 hrvatskih zastupnika koji će ih u idućih pet godina zastupati u Europskom parlamentu

Hrvatska, koja uz biračka mjesta u inozemstvu, čini jednu izbornu jedinicu, zastupnike u EP bira proporcionalnim sustavom uz mogućnost preferencijalnog glasovanja, dakle, birač osim određene liste, može zaokružiti i kandidata s te liste kojemu daju prednost. Preferirani glasovi vrijede samo ako pojedini kandidat dobije najmanje deset posto glasova koje je osvojila njegova lista, izborni je prag pet posto.

Glasuje se u 46 država, prijavilo se 4. 720 promatrača

Na trećim izborima za EP, hrvatski birači svojih 12 zastupnika, jednog više nego prije pet godina, mogu birati na više od 6.500 mjesta, u Hrvatskoj ih je redovnih 6. 360, u inozemstvu 119, glasuje se u 46 država, prva se otvaraju biračka mjesta u Australiji, u subotu u 23 sata, po hrvatskom vremenu.

Za izbore se prijavilo 4.720 promatrača iz deset stranaka i dvije nevladine udruge, Romskog nacionalnog vijeća i GONG-a, no Fabijančić-Križanić tumači kako to nije njihov konačan broj.

"DIP i niža izborna povjerenstava izdali su dozvole za 4. 720 promatrača, no to ne znači da će samo oni promatrati izbore, jer Zakon o izborima za EP kaže da politička stranka i nositelj nezavisne liste mogu odrediti promatrača i izdati mu suglasnost da u njihovo ime promatra izbore. Po naznakama koje DIP ima, to će se i dogoditi", kaže.

Potvrđuje kako to znači da promatrač, kojeg odredi politička stranka ili nezavisna lista, neovisno o tome što nema dozvolu DIP-a ili nižeg izbornog tijela, može sa potvrdom stranke doći na biračko mjesto i promatrati izbore. "Da, jedini je uvjet da budu izborni sudionici", precizira Fabijančić-Križanić.

U provedbi izbora sudjelovat će oko 70 tisuća osoba.

Prvi rezultati u 23 sata

U Hrvatskoj će birači glasovati od 7 do 19 sati, a koga će vidjeti u Bruxellesu znat će se u nedjelju iza 23 sata, kada će DIP, nakon što se zatvore biračka mjesta u Italiji, državi članici EU čiji birači posljednji glasuju, objaviti prve izborne rezultate. O punim će izvijestit će u ponedjeljak poslijepodne na konferenciji za medije.

Iako u nedjelju prije 23 sata neće objavljivati rezultate, DIP će, „da nekako zadovolji znatiželju“, iza 20 će na svojim mrežnim stranicama objavljivati koliko je biračkih mjesta obrađeno i koja je bila izlaznost na njima, kaže potpredsjednica DIP-a.

Iz DIP-a, naglašava, neće biti neformalnih informacija o izbornom ishodu, a od nedjelje u 19 sati, kada završava dvodnevna izborna šutnja, mogu se objavljivati izlazne ankete.

Glede izlaznosti, koja je na izborima prije pet godina iznosila tek 25 posto, potpredsjednica DIP-a, drži da bi ove nedjelje, ipak, mogla biti nešto veća, te napominje da niska izlaznost nije hrvatska posebnost. Ni Nizozemska, država koja ima dugu tradiciju članice EU, nema veliku izlaznost na izbore za Europski parlament, izašlo je tek 34 posto birača, napominje Fabijančić-Križanić.

O izlaznosti u dva navrata

O izlaznosti će, DIP u nedjelju izvijestiti u podne i u 17 sati.

U subotu i nedjelju do 19 sati u Hrvatskoj traje izborna šutnja, za čije kršenje zakon propisuje visoke novčane kazne. Za fizičku osobu, dakle građanina, koja krši šutnju propisana kazna od tri tisuće kuna, za izbornog kandidata od 10 tisuća do 30 tisuća kuna, za pravnu osobu, a to su i stranke, od sto tisuća do pola milijuna kuna, a za odgovornu osobu u njoj od 10 tisuća do 30 tisuća kuna.