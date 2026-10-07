Hrvatska se guši u otpadu: Rješenje je planirano na četiri lokacije

U Hrvatskoj se planira moguća gradnja četiri energane, a niti jedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je u srijedu Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na okruglom stolu 'Energetska oporaba (opasnog) otpada'

Prva energana bit će izgrađena u okviru centra za gospodarenje otpadom "Bikarac" kod Šibenika kapaciteta 130.000 tona godišnje goriva iz otpada za područje četiri dalmatinske županije - Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske. Sada je u fazi projektiranja, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na okruglom stolu s panel raspravom “Energetska oporaba (opasnog) otpada”, koji je na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje organizirala Akademija tehničkih znanosti Hrvatske. Paralelno s Bikarcem, Feketić je rekla kako se planira i energana u kogeneracijskom postrojenju "Orlovnjak" na lokaciji slobodne zone Osijek s kapacitetom od 54.000 tona godišnje. Ona se projektira i bit će namijenjena za Slavoniju. Feketić je rekla da su u Orlovnjaku već odradili jednu sjednicu stručnog povjerenstva Studije utjecaja na okoliš.

Zainteresirani gradovi Istaknula je da se Fondu javilo nekoliko zainteresiranih gradova koji bi htjeli imati energanu, a u odabiru grada u obzir će se uzimati lokacija i blizina centra za gospodarenje otpadom, te prostorni planovi i kapaciteti. Otkrila je da tu prednjački Grad Rijeka koja je predala zahtjev i koja bi mogla preuzeti gorivo iz otpada zajedno s presušenim muljem iz centara za gospodarenje otpadom Marišćina, Kaštijun i Babina Gora. Također, i Grad Zagreb bi kao glavni grad Hrvatske sigurno trebao krenuti u tom smislu, u gradnju energane, poručila je Feketić. Rekla je da su u najavi i privatne investicije. "Energane predstavljaju nastavak razvoja centara za gospodarenje otpadom, omogućavaju zbrinjavanje svog ostatnog otpada koji se ne može reciklirati", poručila je Feketić i naglasila kako stvaraju sustav sukladno s hijerahijom otpada.

Energana u Celju Izvor: Društvene mreže / Autor: Energetika Celje

O termičkoj obradi se još ne raspravlja Vezano za financiranje energana rekla je da je još uvijek Modernizacijski fond EU-a kao jedan od najboljih izvora financiranja ali on vrijedi do kraja 2030., a nakon toga ostaju krediti te javno-privatno partnerstvo, te neki inovacijski fondovi. Kazala je i da se o energani za termičku obradu opasnog otpada još ne raspravlja, ali i da je i to pitanje kojeg bi se u budućnosti trebalo dotaknuti. Daniel Rolph Schneider sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje također je rekao da su Hrvatskoj potrebne četiri energane jer procjene govore o 350.000 tona pa do 500.000 tona goriva iz otpada godišnje što ne uključuje i druge materijale koje će te energane eventualno koristiti, kao što su primjerice mulj iz pročistača otpadnih voda te ostatni nereciklabilni otpad. Napomenuo je da će realizacija energana ovisiti o nizu faktora. Rekao je da u ovom trenutku zna za nekolicinu energana da su u tijeku, u nekakvim fazama planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak, kaže u Sisku C.I.O.S. planira energanu, spominjala se i Kutina, a vjerojatno će u jednom trenutku biti i zagrebačka energana. "To bi trebalo biti otprilike dostatno za ovu situaciju", rekao je.