Hrvatska na ovoj listi stoji najgore u cijelom EU. Debelo kaska za prosjekom

Najviša prosječna dob za napuštanje roditeljskog doma u dobi od 30 ili više godina zabilježena je u Hrvatskoj (31,3 godine), Slovačkoj (30,9 godina), Grčkoj (30,7), Italiji (30,1) i Španjolskoj (30 godina). S druge strane, najniža prosječna dob zabilježena je u Finskoj (21,4 godine), Danskoj (21,7) i Švedskoj (21,9 godina).

Tijekom prošle godine 9,7 posto mladih u EU-u u dobi od 15 do 29 godina živjelo je u kućanstvima koja su 40 ili više posto svog raspoloživog dohotka trošila na stanovanje, dok u ukupnom stanovništvu taj postotak iznosi 8,2 posto.

Stopa preopterećenosti troškovima stanovanja postotak je stanovništva koje živi u kućanstvima u kojima ukupni troškovi stanovanja, čine više od 40 posto raspoloživog dohotka.