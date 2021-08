Hrvatska i dalje ima problem s cijepljenjem, evo koliko je među novozaraženima i preminulima s covidom bilo necijepljenih osoba

Cijepljenje nam slabo ide, a bolnice se polako pune. Nova TV doznala je točne brojeve koliko je među novozaraženima i preminulima s COVID-om bilo necijepljenih osoba.

Točnije od 1. lipnja do 17. kolovoza preminule su 254 osobe s COVID-om ili zbog njega. 80 posto njih nije bilo cijepljeno. Svi koji su imali COVID-19, ali i dvije doze cjepiva bili su stariji od 60 godina i imali su životno ugrožavajuće dijagnoze.



U posljednjih 14 dana, od 221 hospitalizirane osobe, 77 posto nije bilo cijepljeno. U posljednja dva tjedna od 3697 osoba s pozitivnim PCR-om, 85 posto nije bilo cijepljeno, prenosi Dnevnik.hr



Iako se bolnice pune većinom necijepljenima, Hrvatska ni danas nije došla do 50 posto cijepljenih. Cilj koji smo zadali prije mjesec i pol. Premijer danas nije bio nimalo optimističan.

"Ako dođemo do 60% to će biti jako dobro. Meni je žao da je to tako, ali je tako", rekao je.