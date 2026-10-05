Hrvati u Srbiji nemaju koga birati: Dvoje političara se međusobno prepucava

Hrvati u Srbiji neće imati nijednog kandidata na parlamentarnim izborima za što Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini (DSHV) istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u zajednici, dok predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić odbacuje optužbe i odgovornost pripisuje upravo Žigmanovu

"Po prvi puta u svojoj povijesti, DSHV neće biti zastupljen ni na jednoj izbornoj listi niti će imati svoje kandidate“, navodi se u priopćenju press službe stranke bliske Žigmanovu i odbacuje krivnja za takav razvoj događaja. Odgovornost se pripisuje "strukturama i snagama unutar hrvatske zajednice koje su posljednje dvije godine radile na razaranju institucionalnog okvira DSHV-a“, i stvaranju političke alternative pod nazivom Hrvatska nacionalna vizija. Proziva se predsjednica HNV-a i zastupnica u Hrvatskom saboru Jasna Vojnić, tvrdeći da je „u svojemu naumu uništenja renomirane hrvatske političke stranke“ imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji.

Prebacivanje odgovornosti Vojnić je u priopćenju za javnost takve tvrdnje odbacila, istaknuvši da Žigmanov odgovornost za stanje u vlastitoj stranci pokušava prebaciti na druge. "Činjenica je da je Tomislavu Žigmanovu mandat predsjednika DSHV-a istekao 16. srpnja 2025. godine, a unutarstranački izbori od tada nisu bili raspisani. To nije učinila Jasna Vojnić niti bilo tko izvan DSHV-a“, navela je. Dodala je da odgovornost za funkcioniranje političke stranke prvenstveno pripada njezinu vodstvu te da DSHV-u, prema njezinu mišljenju, nitko izvana nije oduzeo pravo sudjelovanja na izborima. Navela je kako "ovo više nije samo pitanje DSHV-a niti jednih parlamentarnih izbora“, jer se sukob u stranci sve više prenosi na ljude, institucije i projekte hrvatske zajednice. "Ako se ovakav smjer nastavi, posljedice neće snositi Tomislav Žigmanov ni Jasna Vojnić. Snosit će ih hrvatska zajednica u Srbiji još godinama“, zaključila je čelnica HNV-a, i pozvala institucije u Hrvatskoj da "ozbiljno shvate“ trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici.