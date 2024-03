Hrvati rekorderi po broju prijava EPPO-u: Evo što o tome kažu stručnjaci

Za razliku od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji propituje svrhu postojanja EPPO-a u Hrvatskoj, građani su upravo u ovoj nezavisnoj europskoj instituciji prepoznali potencijalnog saveznika u borbi protiv korupcije i financijskih malverzacija u vrijeme u kojem je izvorima iz europskog proračuna financirano čak 70 posto ukupnih javnih investicija.

Ana Fresl, direktorica tvrtke PJR i dopredsjednica HUP-ove Udruge profesionalaca za fondove Europske unije, kaže da je veći broj prijava EPPO-u konceptualno svakako pozitivna pojava.

'Dokaz je to da se hrvatski građani bude, da im je nešto važno. Veći broj prijava ne znači nužno više kriminala, nego više brige među građanima. To je izuzetno pozitivna oznaka transparentnosti - da ljudi misle da se nezakonito postupanje treba prijaviti i da je to društveno važno. Nedavno smo radili veliko istraživanje povodom 10 godina članstva u EU, u kojemu je velika većina od 1700 korisnika fondova EU-a potvrdila da osjeća i vidi pozitivne rezultate. Čim građani osvijeste važnost neke teme, primjerice da fondovi EU-a itekako utječu na njihove živote, to ih direktno potiče da djeluju ako vide da je nešto krenulo krivo', kaže Fresl.