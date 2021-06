'Hrvati i Slovenci dva su prijateljska naroda. Ono što nas dijeli je sitnica u odnosu na ono što nas povezuje'

Premijer Andrej Plenković u petak je sudjelovao na 30. obljetnici samostalnosti Slovenije, a u čestitci je istaknuo veze dvaju naroda u povijesti i u vrijeme njihova osamostaljenja prije 30 godina.

"Čestitam vam od sveg srca na 30 godina samostalnosti", rekao je Plenković i dodao da su slovenski Državni zbor i Hrvatski sabor 1991. godine na isti dan donijeli ključne odluke koje su dovele do konačne samostalnosti dviju zemalja.

Prisjećajući se tadašnjeg povijesnog okvira u Europi, kao i pada Berlinskog zida, hrvatski premijer je podsjetio da je u to vrijeme došlo do samostalnosti i nezavisnosti i drugih država, no da Hrvatska i Slovenija do toga nisu stigle na miran način.

"Oboje smo bili žrtve agresije, i jedni i drugi znamo što je rat", rekao je Plenković.

Te činjenice, po riječima premijera, i danas povezuju Hrvatsku i Sloveniju koje bolje od drugih znaju "što se onda događalo".

Plenković je susjednoj zemlji zaželio i uspješno predsjedanje Vijećem EU-a u drugoj polovici ove godine, rekavši da je siguran kako će u tom procesu Slovenci dati značajan doprinos svojim znanjem i kreativnošću. Poručio je da će Slovenija pritom u Hrvatskoj imati partnera i prijatelja.

Svečanosti proslave 30. obljetnice samostalnosti Slovenije u Ljubljani prisustvovali su i premijeri Austrije i Mađarske Sebastian Kurz i Viktor Orban, ministri vanjskih poslova Italije i Portugala, te predsjednik Vijeća Europske unije Charles Michel.

U središnjem govoru na početku svečanosti prisutnima se obratio predsjednik Borut Pahor, pozvavši na zajedništvo u različitosti, na prekid političkih svađi i na stvaranje "trećeg konsenzusa" o tome kako će se Slovenija razvijati u idućih 30 godina.

Po njegovim bi riječima to trebao biti dogovor o razvoju zemlje kroz „pametnu i zelenu" strategiju, uz jačanje pluralnosti i dijaloga u društvu.