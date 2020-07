Hrelja: Nema bianco potpore vladi, bit ćemo oporba

Čelnik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), Silvano Hrelja, komentirao je u utorak rezultate parlamentarnih izbora. Mediji u nekim kombinacijama spominju kako bi Hrelja mogao podebljati HDZ-ovu većinu u Hrvatskom saboru koja je trenutno na minimalnih 76 ruku. Šef HSU-a takvu mogućnost odbacuje

'To su često računi bez krčmara, ljudi me često stvaljaju u usta bez potrebe. Dokazao sam da znam cijeniti način na koji smo došli do mandata, a to smo osvojili na listama Restart koalicije i to treba respektirati', rekao je Hrelja za N1, pozvavši na odgovornost sve ljude koji ga prozivaju i prognoziraju da će njegova stranka na kraju podržati Vladu Andreja Plenkovića.