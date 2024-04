HRejting: Evo kako stoje stranke u HDZ-ovoj utvrdi Dalmaciji

'I tada ću uvodno reći isto što i danas, jučer i prekjučer - a to je da su najmanje tri razloga zbog kojih se preračunavanje glasova u mandate mora uzeti s velikom rezervom. Prvi je d'Hondtova metoda koja u osnovi favorizira najjače liste. Drugi je visoka statistička pogreška ankete. I treći - i dalje velik udio neodlučnih birača. Sve to treba imati na umu kad se gleda računica', naglasila je Munižaba. U 9. izbornoj jedinici najviše, čak osam mandata, odnosi HDZ-ova koalicija. Upola manje SDP-ova - 4. Preostala dva ravnomjerno dijele Most i Domovinski pokret. Vrlo slična dioba saborskih mjesta je i u 10. izbornoj jedinici. Polovicu svih raspoloživih uzima HDZ (7) s partnerima. SDP-ove Rijeke pravde 4. Mostova su dva mandata, a Domovinski pokret uzima onaj zadnji.

Ovim HRejtingom su zaključene još dvije od ukupno šest dosad obrađenih izbornih jedinica. Do sinoć je situacija s mandatima bila poprilično izjednačena između lijeve i desne strane političkog spektra. S večerašnjom 9. i 10. jedinicom HDZ dobiva značajnu prednost. Trenutačno su na 38 mandata. Što je za 10 više od SDP-ove koalicije (28). Domovinski pokret je došao do 8. Most do 5. Možemo je ostao na 2, kao i IDS. Međimurski župan Matija Posavec vlasnik je onog još jednog preostalog mandata nakon šest.

Od ukupno 140 saborskih mjesta, preostalih 11 do 151 pripadaju nacionalnim manjinama i takozvanoj dijaspori, u protekla tri dana popunili smo 84. Sljedećih 28 koji na redu su sutra i dolaze iz 6. i 7. izborne jedinice.

>>> Interaktivnu kartu izbornih jedinica pogledajte u nastavku. Klikom na svaku jedinicu otvara s prozor s čelnicima lista najvećih stranaka.