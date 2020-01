Hrastovom Hrvoju Zekanoviću u prvih pet minuta čak dvije opomene

Minutama za slobodni govor zastupnici su započeli radni tjedan, koji bi trebao biti manje buran nego prošli. Međutim, već prvih pet minuta pokazalo je da mira ipak nema

'Društvo se bavi raznim temama, Agrokorom, Uljanikom - sve su to bitne teme, ali ako malo pogledamo europsku i globalnu civilizaciju vidjet ćemo da se slične stvari događaju i u EU , da se izbjegava govoriti o ideologiji, kulturi, tradiciji, kršćanskoj kulturi, ono što je Europa nekad bila. Nikada se neću odreći ideologije', kazao je između ostalog Zekanović .

Međutim, kada je završio i odlazio na svoje mjesto Zekanović se očito, iako se to nije čulo na mikrofonima, poriječkao sa SDP-ovim Gordanom Marasom, zbog čega je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković te mu udijelio opomenu.

Zekanović mu je nešto dobacio, na što je dobio i drugu opomenu. 'Niste vi šef Sabora, izvolite sjesti, održali ste tu moralno predavanje, a onda se ponašate kao huligan', kazao mu je Jandroković.

Kasnije se Zekanović javio za povredu poslovnika zato jer Jandroković nije opomenuo Marasa za kojeg Zekanović tvrdi da ga je ometao. 'I uvrijedili ste me jer ste me nazvali huliganom. Nazivajte tako svoje stranačke kolege, svoj predsjednika i svoju obitelj, a mene nemojte', kazao je Zekanović.

Jandroković je pojasnio da nije opomenuo Marasa jer je dobacivao, kao što dobacuju i drugi zastupnici, ali ne toliko da bi ometao rad Sabora. 'Moju obitelj ne dirajte jer ne diram ni ja vašu. to ne činite, to neću dozvoljavati nikome ne samo kada je u pitanju moja obitelj, nego bilo čija obitelj. Budite tolerantni', odgovorio mu je Jandroković.

GLAS-ova Anka Mrak Taritaš u svojem slobodnom govoru progovorila je o klimatskim promjenama, o čemu je njena stranka jučer održala i press konferenciju.

Kazala je da je prilagodba klimatskim promjenama test civilizacije. '2011. je već u zaknima bila obveza donošenja nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama, još uvijek nije donešena. Ako nema strategije nema akcijskih planova. Nalazimo se u društvu s Bugarskom i Latvijom, sva ova sredstva koja su na raspolaganju u EU koja će za to biti spremna, mi to nećemo moći iskoristiti. Nje dovoljno deklarativno reći da nam je to izuzetno važno nego je potrebno nešto i napraviti', poručila je Mrak-Taritaš.