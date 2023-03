Hranić o svećeniku pedofilu: Optužnica je samo podignuta. Župnik je umro, nije nam poznata krajnja istina

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa, danas je održao press konferenciju

“Vidim da me u rujnu 2020. netko od novinara, ili moguće da je bila majka možebitne žrtve, gotovo tri godine nakon što sam slučaj prijavio DORH-u, da su me prijavili u Vatikan za zataškavanje zlodjela i opstrukciju istrage. I tako su novinar i majka navodno oštećene kćerke na svoje ponovno inzistiranje u siječnju 2023. dobili nedavno, 9. ožujka odgovor od apostolskog nuncija u RH da je mjerodavni dikasterij za biskupe potvrdio da sam poslao rezultate istrage dikasteriju za nauk vjere 2018. i ta je nadbiskupija DORH-u iste godina dostavila sve podatke za pokretanje istrage i da je isti dikasterij zaključio da mi se ne može pripisati optužba jer sam pratio sve kanonske norme”, rekao je Hranić.

Naveo je da ne postoji sumnja da ne bi rezultate prethodne istrage slao DORH-u niti kongregaciji.

'Kako da ja isključim sumnje koje su očito postojale u prijavi, no nije moje, biskupovo, da ja prije podizanja optužnice i sudskog procesa donosim presudu te da nekoga proglašavam krivim. Biskup svakako treba bdijeti nakon primljene prijave i spriječiti novo zlo, no nije dužan, u ovom slučaju, svećenika udaljiti iz službe čim dobije prijavu. To će kao mjeru predostrožnosti odrediti nakon podizanja optužnice, a nje nije bilo”, kazao je Hranić.

Istaknuo je da je nakon župnikove smrti stala svaka daljnja istraga i proces protiv njega.

'Podizanje optužnice još uvijek nije pravomoćna presuda i budući da proces nije okončan nije nam poznata krajnja istina. Župnik je umro, a da prethodno nije bio ni osuđen ni oslobođen optužbi. Želim naglasiti da se solidariziramo s potencijalnim žrtvama te suosjećamo s njima i njihovim roditeljima, ponizno ih molimo za oproštenje zbog trauma i rana koje nose, ako ih je uzrokovao svećenik naše nadbiskupije, sada već pokojni. Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. No budući da je optužnica samo podignuta, da pokojni župnik nije bio pozvan ni na jedno ročište te da nije došlo do pravomoćne presude, moramo reći da nije moralno te još uvijek nemamo pravo ponašati župnika krivima i njega, koji se pokojni više ne može braniti, nazivati pogrdnim imenima. Serijski, seksualni grabežljivac, predator itd. kao što to možemo vidjeti u medijima”, zaključio je Hranić.