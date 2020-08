Hoćemo li zbilja morati nositi maske dok šećemo ulicom? Stručnjaci su podijeljeni, ali u jednom se slažu: Ako ih ne nosimo u zatvorenom, nema drugog izlaza!

Golemu pozornost izazvala je neslužbena najava da bi već od ove jeseni nošenje maske moglo postati obvezno čak i na otvorenom, po uzoru na Francusku u kojoj je to uvedeno na javnim prostorima na kojima se bilježe velike gužve i fluktuacija ljudi. No, dok su oko tvrdnje da mjere i preporuke treba poštovati svi stručnjaci složni, oko ovog detalja i njegove svrhovitosti baš i nisu

'Komentirao sam isključivo na temelju iskustva iz Francuske , gdje je obveza nošenja maski uvedena na javnim prostorima na kojima nije moguće održavati socijalnu distancu - poput ulica u kojima vladaju velike gužve, turističkih atrakcija i slično. Ako na snazi imamo mjere o održavanju distance od metar i pol ili dva metra, a to nije moguće postići, onda je logično rješenje staviti masku na lice', kaže Kolarić za tportal.

On je siguran da ove jeseni ne treba očekivati potpuni 'lockdown', te da će na snazi biti neka vrsta balansiranja - uz mogućnost povremenog zatvaranja nekih prostora ili djelatnosti koje se pokažu pogodnima za širenje virusa. 'Nikoga ne treba plašiti, ali situaciju treba shvatiti dovoljno ozbiljno', kaže ovaj epidemiolog i osvrće se na organizaciju predstojeće školske godine:

'To će u svakom slučaju biti jako izazovan pothvat i on će se po svemu sudeći također prilagođavati dinamički, u hodu: ako se jedno dijete zarazi, cijeli razred će trebati ići u samoizolaciju, što znači da će se nastava sasvim sigurno odvijati naizmjenice u školama i virtualno', dodaje Kolarić. On dodatno apelira da u predstojećem razdoblju tvrtke potiču rad od kuće umjesto u uredu, odnosno da više pažnje obrate na proces i učinak rada, umjesto na radne sate.

S druge strane, imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dr. Zlatko Trobonjača također je siguran da nas najesen čeka pojačavanje aktivnosti koronavirusa i razbuktavanje epidemije, prije svega zbog češćeg boravka više ljudi u zatvorenim prostorima i veće mogućnosti lakšeg prijenosa virusa. No, on nije uvjeren u svrhovitost mjere obveznog nošenja maske na otvorenom prostoru.