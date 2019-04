Hoće li bespilotne pčelice radilice doista postati dio svakodnevnog života?

Nakon godinu i pol priprema i tri tisuće testnih letova australska Agencija za sigurnost civilnog zrakoplovstva dopustila je prvo korištenje bespilotnih letjelica za komercijalnu dostavu u svijetu. Projektom 'Krila' (Wing) Googleova matična tvrtka Alphabet započinje dostavu hrane i pića dronovima u prvih stotinu domova u tri općine glavnog grada Canberre. Dobivaju li dostavljači pizze, kebaba i kave ozbiljnu konkurenciju?

Iako su do sada najviše korišteni u vojsci (za fotografiranje i snimanje neprijateljskih položaja koristila ih je i naša vojska u pripremi operacije Oluja) i puno ih upotrebljavaju hobisti, Goldman Sachs tvrdi da će ubuduće potražnja za njima najbrže rasti u komercijalnom i civilnom sektoru, očekujući do kraja 2020. čak 7,8 milijuna dronova za dostavu u svijetu i 3,3 milijarde dolara prihoda u odnosu na 450.000 isporuka i 700 milijuna prihoda 2014. godine. Prodaja dronova za potrebe u poljoprivredi rasla je 2017. i 2018. blizu 80, a u ostaloj industriji 40 posto.

Procjenjuje se da bi tim dopuštenjem tvrtke na Teritoriju glavnog grada (ACT-a) mogle zaraditi dodatnih 30 do 40 milijuna australskih dolara nacionalnog godišnjeg prihoda jer se smanjuju troškovi klasične isporuke, a predviđa se da će se dronovima u ACT-u do 2030. dostavljati svaka četvrta narudžba hrane i četiri do šest posto svih kupnji. Osim toga, zbog smanjenja klasične dostave automobilima i motorima znatno će se smanjivati zagađenje okoliša.

Amazon je u siječnju objavio svoj novi sustav dostave dronovima, s planom da naručena roba stiže do kupca u roku od 30 minuta. Proizvođač dronova Aerones iz Latvije ovih dana reklamira bespilotnu letjelicu za čišćenje vjetroturbina od leda u vrlo hladnim područjima, što je do sada bio skup proces i obavljao se uz pomoć helikoptera. Gradske vlasti u Bangkoku u siječnju su angažirale flotu letjelica koje su raspršivanjem koktela vode i kemijskih sredstava čistile zrak zagađen opasnom koncentracijom PM2.5 (sitnih čestica promjera 2,5 mikrona koje dopiru duboko u pluća).

Goldman Sachs procjenjuje da će se od 2016. do kraja 2020. u dronove za vojne svrhe u svijetu utrošiti 70 milijardi dolara te predviđa da će do 2021. SAD u one za komercijalne svrhe uložiti 17,5 milijardi, Kina 4,5, Rusija 3,9, Ujedinjeno Kraljevstvo 3,5, Australija 3,1, Francuska, Saudijska Arabija, Indija i Japan po 2,5 milijardi, Južna Koreja 1,9, a Njemačka 1,3 milijarde. Istraživanje PwC-a pokazuje da bi do 2021. dronska revolucija mogla donijeti globalnu tržišnu vrijednost u visini od 127 milijardi dolara!

Noć još uvijek predstavlja problem

Hoće li bespilotne pčelice radilice doista postati dio svakodnevnog života? Do tada treba riješiti prilično problema, poput zakonske regulative, koja je složenija, što je složenija njihova primjena. Dron ne može svatko lansirati iznad vaših glava bez potrebnih dozvola. Prema hrvatskim propisima, njihovi korisnici moraju pri nadležnim službama prijaviti svaki let. Dronovi se ne smiju kretati u blizini zračnih luka, dalekovoda i sličnih strateški osjetljivih objekata. BBC kaže da će zeleno svjetlo za napuštanje vidokruga dobiti tek kada regulatori odobre usavršenu tehnologiju za izbjegavanje sudara. Problem je što se većina njih za sada ne može koristiti noću.