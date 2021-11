Hernádi: Ja sam kolateralna žrtva progona Ive Sanadera

Zsolt Hernádi, predsjednik i izvršni direktor MOL-a, u intervjuu za mađarsku televiziju ATV detaljno je govorio o kaznenom procesu u Hrvatskoj, u kojem je osuđen na dvije godine zatvora

Hernádi već dvadeset godina vodi MOL grupu, međunarodnu naftnu i plinsku tvrtku sa sjedištem u Budimpešti. Otkrio je i da njegova najoštrija svađa s Viktorom Orbanom o regulaciji cijena plina datira još iz njegova prvog mandata, iz 2001. godine. Tada je, kaže, shvatio da obje strane mogu biti u pravu u raspravi između poslovnog čovjeka i političara, ali samo jedna može pobijediti, a pobjednik je u tom slučaju bio Viktor Orban.

Zsolt Hernádi u intervjuu je detaljno govorio i o svom kaznenom postupku u Hrvatskoj. Godine 2013. optužilo ga je hrvatsko pravosuđe. Isprva je mislio da je došlo do nesporazuma, no ubrzo je postalo jasno da se radi o ozbiljnom slučaju. Prema njegovim riječima, u taj je kazneni progon uvučen kao kolateralna žrtva zbog toga što se hrvatski premijer Ivo Sanader politički reaktivirao nakon što se povukao s mjesta premijera. Kako bi tadašnja hrvatska administracija to spriječila, 'službe' i cijeli 'državni aparat' učinili su sve da to spriječe, tvrdi Hernádi.