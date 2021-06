Herman: Bit ću HDZ-ov kandidat za potpredsjednika zagrebačke Gradske skupštine

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman izvijestio je u utorak kako će biti HDZ-ov kandidat za potpredsjednika na predstojećoj konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine 17. lipnja, a predsjednik novoformiranog HDZ-ovog kluba zastupnika bit će Mario Župan.

Tresla se brda, rodio se miš



Upitan o imenovanjima u Upravi Zagrebačkog holdinga, Herman je odgovorio kako se čini da će, iako je gradonačelnik govorio o javnim natječajima, oni biti djelomični.



'On je djelomično formirao, odnosno imenovao upravu, djelomično je imenovao članove Nadzornog odbora, što nas u neku ruku i čudi, a isto tako ne želimo vjerovati kako gradonačelnik Tomašević nema dovoljan broj stručnih ljudi koji bi mogli preuzeti vođenje velikog sustava kao što je Grad Zagreb', poručio je.



Vezano uz imenovanja pročelnika gradskih ureda Herman je rekao kako su se "tresla brda, a rodio se miš".



'Vidjet ćemo, prva radna sjednica najavljena je za srpanj i na njoj je najavljen rebalans proračuna i to će biti prvi veliki test gradonačelnika . Vidjet ćemo u kojem smjeru planira voditi grad. Hoće li najavljena restrikcija ureda biti i tada na stolu, to ćemo, kao zastupnici, vidjeti. Najavljeno je da će smanjiti broj gradskih ureda na 15,16, a kada to bude ponuđeno dat ćemo jasan politički stav', rekao je Herman.



Na novinarski upit o tvrdnji SDP-ovog Gordana Marasa da je Ante Samodol HDZ-ov kadar u upravi Holdinga, Herman je rekao da je to tako sigurno ga ne bi imenovao Tomislav Tomašević.



'Mnogi su nekad bili članovi HDZ-a koji je stožerna stranka hrvatskog naroda i mali je broj ljudi koji su na nekim funkcijama koji su sada u nekoj drugoj stranci, a da se u jednom dijelu karijere nisu prošetali kroz HDZ', ustvrdio je Herman.