Helikopterska hitna imala više od 3500 intervencija, Hrstić najavila reorganizaciju sustava

Dodala je kako su sredstva za nastavak rada osigurana te da nema dvojbe o daljnjem razvoju sustava, s ciljem stvaranja najučinkovitijeg modela helikopterske hitne službe u Hrvatskoj. Istaknula je i da je radna skupina pri kraju izrade prijedloga reorganizacije hitne medicinske djelatnosti, prenosi 24sata.

Ministrica Irena Hrstić izjavila je na konferenciji za novinare kako je helikopterska hitna medicinska služba ispunila svoju svrhu, naglasivši da je ključni cilj – spašavanje života – ostvaren. 'Primarni cilj su spašeni životi. Mislim da smo u tome uspjeli. Unatoč izazovima, projekt ne završava nego se nastavlja kroz praćenje, analizu i unapređenje sustava', rekla je Hrstić.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević navela je da je u dvije godine zabilježeno ukupno 3547 intervencija. Najviše ih je bilo na području Splita (1509), zatim Rijeke (1236), Zagreba (543) i Osijeka (259). 'Ono što je fascinantno i što zaista govori da nam je trebala hitna helikopterska medicinska služba jest to da smo prosječno pet puta na dan podizali helikopter hitne medicinske službe za intervenciju“, rekla je Grba-Bujević.

Dodala je kako sustav pokriva cijelu Hrvatsku, a najčešće intervencije odnose se na moždane i srčane udare te druga hitna stanja koja zahtijevaju brz transport u bolnicu. U sustavu trenutačno radi oko 120 posebno educiranih liječnika, medicinskih sestara i tehničara, a helikopteri se aktiviraju isključivo u životno ugrožavajućim situacijama, prema jasno definiranim protokolima.

Hrstić je istaknula da je Hrvatska zasad pokrivena minimalnim brojem sletnih baza, dok je daljnji razvoj helidroma predviđen strateškim planom Ministarstva zdravstva. Naglasila je i da država mora osigurati hitnu medicinsku pomoć svim građanima, neovisno o naplati, te da će se na temelju dosadašnjih iskustava razmatrati modeli dugoročno održivog financiranja.

Načelnik Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Damir Važanić rekao je da sustav trenutno djeluje iz četiri baze – Rijeke, Splita, Zagreba i Osijeka – uz dodatno pokrivanje dubrovačkog područja uz pomoć MUP-a.