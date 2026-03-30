Štednja na sportašima, luksuz za šefa: 'Pavlek je mom sinu uzeo nagradu i uništio mu život'

Sad već bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek je lociran, ali još nije uhićen. O onome što se godinama događalo u sustavu, za Dnevnik Nove TV progovorili su ljudi iz njegova vrha, ali i majka koja tvrdi da je njezinu sinu uništen život

Međunarodna tjeralica izdana za Vedranom Pavlekom je izdana, istražni zatvor određen, a procedura izručenja tek slijedi. Čeka se ključni potez turskih pravosudnih tijela 'Ostvaruje se ta pravosudna suradnja. Znate da je već određen istražni zatvor i sada je raspisana tjeralica i onda će turske vlasti provesti taj postupak za izručenje i dalje ide procedura kao i u svakom drugom slučaju', poručio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Hrvatska policija Pavleka će preuzeti u Turskoj i sprovesti u Remetinec.

O slučaju koji već danima potresa hrvatsku javnost, aferi u Hrvatskom skijaškom savezu, za Dnevnik Nove TV govorio je Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora - konkretno o tome kako nitko od onih koji su davali novac Hrvatskom skijaškom savezu nije vidio da nešto ne štima. U međuvremenu, unutar skijaškog sporta šok ne jenjava. 'Kao čovjek koji je na terenu konstantno sa svim sportašima, s kolegama trenerima i kroz razgovor sad zadnjih nekoliko dana sa svima mogu reći stvarno da smo svi od prvog do zadnjeg poprilično ostali zaprepašteni', rekao je za Dnevnik Nove TV Goran Rački, vršitelj dužnosti direktora alpskih reprezentacija. Dio natjecatelja kroz godine ostao je bez statusa, neki treneri bez posla. 'Očigledno sad iz ovoga svega što čitamo, što vidimo, možemo reći da je novaca bilo i s obzirom na to da nas je toliko malo da su ti natjecatelji nastavili trenirati da bi imali još veću i još kvalitetniju reprezentaciju nego što imamo', smatra Rački.