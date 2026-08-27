HDZ se oglasio zbog pomora ribe u Savi: Pročitajte njihovu poruku

Institut za vode Josipa Jurja Strossmayera svojom je analizom uzoraka vode s nekoliko lokacija na rijeci Savi ustvrdio da je nedavni pomor ribe uzrokovalo zagađenje iz zagrebačkog i velikogoričkog pročistača voda, uz previsoku temperaturu i manjak kisika u vodi.

Naime, u uzorcima uzetima s ispusta pročistača i odvodnih sustava te nizvodno, pronađene su koncentracije štetnih tvari više od propisanih. Jedini nezagađeni uzorak bio je uzvodno od glavnog zagrebačkog ispusta.

Zagrebački holding se odmah nakon pomora riba oglasio tvrdeći da pročistač vode radi uredno te da su svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode u skladu sa zakonskim propisima.