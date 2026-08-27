HDZ se oglasio zbog pomora ribe u Savi: Pročitajte njihovu poruku

Nalaze Instituta za vode Josipa Jurja Strossmayera po kojem su za pomor ribe u Savi krivi pročistači vode, HDZ je komentirao izvrčući izjave vodećih ljudi oporbe
Institut za vode Josipa Jurja Strossmayera svojom je analizom uzoraka vode s nekoliko lokacija na rijeci Savi ustvrdio da je nedavni pomor ribe uzrokovalo zagađenje iz zagrebačkog i velikogoričkog pročistača voda, uz previsoku temperaturu i manjak kisika u vodi.
Naime, u uzorcima uzetima s ispusta pročistača i odvodnih sustava te nizvodno, pronađene su koncentracije štetnih tvari više od propisanih. Jedini nezagađeni uzorak bio je uzvodno od glavnog zagrebačkog ispusta.
Zagrebački holding se odmah nakon pomora riba oglasio tvrdeći da pročistač vode radi uredno te da su svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode u skladu sa zakonskim propisima.
Reakcija na Facebooku
Na najnovije nalaze se osvrnuo HDZ na društvenim mrežama. Sve su usporedili s prozivkama zbog afere s opasnim otpadom u Gospiću, pritom izvrčući izjave viđenijih ljudi u oporbi. U nastavku prenosimo njihovu objavu u cijelosti:
"Hajdaš: Sramota nad sramotama, toksična Benčić i Tomašević truju rijeku Savu! Ostavka - odmah!
M. Zmajlović: Iz Holdinga su besramno lagali, po Tomaševićevoj naredbi pokušali zataškati taj ekocid!
M. Ahmetović: Pomor ribe je izravna posljedica duboko korumpiranog sustava platforme Možemo, Zagrebačkog holdinga i gradske uprave. Trovačka mafija!
M. Puljak: Jedina sanitarna mjera za spas Zagreb jest maknuti kriminalne možemose s vlasti!
Mrak-Taritaš: Pozivam sve sugrađane na veliki prosvjed na Jakuševcu. Kažimo im - dosta! Otpor!
D. Orešković: Ustaše! Kekin - fašistička kontaminatorica!
Bulj: Mrm-mrm, krk-krk, žblj-žblj, bla-bla.
Troskot: MOST je razotkrio ekoterorizam!"