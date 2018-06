HDZ-ovci o vrućim krumpirima, Maras: Koliko to spominjete izgleda kao da Plenković radi u McDonaldsu

U saborskoj raspravi o interpelaciji o radu Vlade u vezi s renacionalizacijom Ine i privatizacijom HEP-a, SDP je u četvrtak istaknuo kako je neprihvatljivo da se privatizacijom HEP-a namakne novac za vraćenje Ine u hrvatske ruke, dok je HDZ istaknuo kako je problem INA-Mol 'vrući krumpir' koji je Vlada Andreja Plenkovića naslijedila te kako će model otkupa dionica Ine predložiti financijski savjetnik

Ta tema nije deplasirana, tema je to koja tu i tamo izbije na površinu, istaknuo je SDP-ov zastupnik Peđa Grbin dodavši kako se ni danas nakon godinu i sedam mjeseci od prve najave o otkupu Molovog udjela u INA-i ne zna koliko će to koštati, ni što će biti s INA-om nakon nacionalizacije.

No, ističe, poznato je na koji će se način sakupiti novac kako bi se platila nacionalizacija INA-e, a to je privatizacijom HEP-a, rekao je ocijnivši to neprihvatljivim.

'Želimo spriječiti Vladu da na bilo koji način trguje dionicama naših energetskih kompanija jer smo svjesni da iza Vlade stoje krupni financijski interesi poslovnih ljudi koji su se umrežili s ministrima i koji rade za svoj interes', kazao je Gordan Maras (SDP) osvrnuvši se pritom na grupu Borg iz afere 'Hotmail'

Maras se također pita odakle će Vlada namaknuti 15 milijardi kuna, koliko danas vrijedi 50 posto dionica INA-e. 'Kako se misli dobiti 15 milijardi kuna s 25 minus jednom dionicom HEP-a? To nije moguće, to je obmana i bacanje prašine u oči građanima' , ustvrdio je Maras podsjećajući pitom na izjavu Plenkivića da će pomoću HEP-a otkupiti INA-u.

Sunčana Glavak (HDZ) izlaganje Maras nazvala je 'čušpajzom od rasprave, u kojoj su iznesene genijalne brojke i zamisli od kojih boli glava i puno je neistina', naglasivši da nitko nije rekao da se prodaje HEP.