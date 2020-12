HDZ-ovac Bernardiću u Saboru: 'Dobro jutro, tugo, gdje si bila ti do sad'

HDZ-ov zastupnik Ivan Ćelić uoči rasprave o interpelacije o radu Vlade tijekom koronakrize u četvrtak odbacio je oporbene kritike da Vlada njome loše upravlja te ustvrdio da je u Hrvatskoj epidemija koronavirusa pod kontrolom. "Interpelacija je postala redoviti politički instrument oporbe kojim oni pokušavaju narušiti povjerenje građana u vladu i njezine poteze", izjavio je Ćelić novinarima u Saboru

"Kao osoba koja dolazi iz zdravstvenog sustava u kojem radim gotovo 20 godina, mogu reći da je on u ovom trenutku prenapregnut, opterećen pandemijom kao i u ostalim zemljama, ali da je funkcionalan", kazao je. "Rekao bih da je u Hrvatskoj epidemija pod kontrolom", ustvrdio je Ćelić.

Danas je rasprava i o Nacionalnom strateškom okviru protiv raka do 2030. godine, a onkološki pacijenti ne smiju čekati pa je ustrojen i pozivni centar za njih i imenovani su i koordinatori u bolnicama. Uspostavljen je i javnozdravstveni nadzor koji predviđa minimalno praćenje do 80 posto novodijagnosticiranih slučajeva Covid-19, a u to su uključeni su i obiteljski liječnici i studenti završnih godina medicine, kao i druge stručne osobe, pojasnio je.