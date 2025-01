HDZ analizira rezultate izbora, Primorac tvrdi da je čestitao Milanoviću

'Jučer sam čestitao svim građanima Republike Hrvatske, a Zoran Milanović je među njima. On je građanin Hrvatske', odgovorio je kratko na novinarsko pitanje Dragan Primorac , po dolasku na sjednicu Predsjedništva HDZ-a.

'Birači su nam poslali poruku. Poruka je da moramo biti pametni u budućnosti', rekao je Butković a na pitanje bi li on prošao bolje na izborima odgovorio je: 'To ne znam'.

'Blokada još neviđena na ulazu u HDZ', samo je kratko poručio premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Šeks: Kakav poraz?

U sjedište zagrebačkog HDZ-a, gdje se Predsjedništvo održava došao je i Vladimir Šeks koji nije bio raspoložen za davanje izjave. Na pitanje novinara da komentira izborni poraz Dragana Primorca kazao je samo kratko: 'Kakav poraz?'

'Sve je OK, sve je dobro. Imamo Predsjedništvo i sve čete čuti nakon. Jasno sam jučer rekao da očekujemo da će izabrani predsjednik. poštivati Ustav', poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Odgovarajući na pitanje zašto nije bilo čestitanja Milanoviću odgovorio je da to pitanje nitko nije postavio 2016. 2020. i 2024. a da on 'kao rekreaktivni sportaš uvijek čestita'.