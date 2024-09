Harpija je novo rusko oružje dugog dometa: Moćni dron napravljen je od kineskih dijelova

Obavještajni podaci – koji su uključivali proizvodni ugovor za novu bespilotnu letjelicu, korespondenciju tvrtke o procesu proizvodnje i financijske dokumente – pokazali su da je IEMZ Kupol, podružnica ruskog državnog proizvođača oružja Almaz-Antey, proizvela više od 2500 Garpiya-A1 od srpnja 2023. do srpnja 2024.

Samuel Bendett, pomoćni viši suradnik u Centru za novu američku sigurnost, think tanku sa sjedištem u Washingtonu, rekao je za Reuters da bi Garpiya, ako se potvrdi, označila odstupanje od ruskog oslanjanja na iranske dizajne bespilotnih letjelica dugog dometa.

"Ako se to dogodi, to bi moglo značiti da se Rusija sada može više osloniti na domaći razvoj kao i, očito, na Kinu, budući da obje strane u ovom ratu ovise o mnogim kineskim komponentama za proizvodnju dronova", rekao je.

Korporacijski dokumenti iz drugog kvartala 2023., koje je pregledao Reuters, pokazuju da je dobavljač TSK Vektor nabavljao dijelove od Kineza za montažu na lokaciji Kupol; 800 kineskih motora također je trebalo biti isporučeno u novu tvornicu gdje je proizvodna linija trebala biti spremna do kraja kvartala.

Zaključio je to prema boji i dizajnu greda zgrade i unutarnjoj arhitekturi koja je odgovarala slikama tog mjesta. Lokacija slika datoteke mogla se provjeriti iz obližnjih zgrada, cesta i drveća koji su odgovarali prikazima ulica i satelitskim slikama.

Treći dokument koji je pregledao Reuters - ažuriranje statusa isporuke između posrednika TSK Vektor i proizvođača Kupol, datirano u prvom kvartalu 2024. - detaljno opisuje narudžbu za 100 osovina, rasplinjača i ostalih dijelova motora Limbach koje isporučuju dvije druge kineske tvrtke: Juhang Aviation Technology i Redlepus Vector Industries, obje sa sjedištem u Shenzhenu.

Juhang, koji je stavljen pod britanske sankcije u veljači i američke u svibnju zbog isporuke opreme za bespilotne letjelice Rusiji, i Redlepus nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Carinski podaci, dobiveni od komercijalnog dobavljača koji bilježi i objedinjuje informacije, pokazali su da je TSK Vektor od travnja 2022. do prosinca 2023. uvezao 36,3 milijuna dolara robe od kineske Juhang Aviation Technology i 6,2 milijuna dolara od Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd.

Prema carinskim dokumentima, roba je uključivala zrakoplovne motore, tranzistore, elektroničke module, konektore, utikače i utičnice, rezervne dijelove i komponente većinom označene kao "za opću civilnu namjenu", "za opću industrijsku namjenu", "za opću civilnu namjenu".