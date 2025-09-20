Hamas prijeti nestankom preostalih talaca, objavio 'oproštajnu fotografiju'

Palestinska militantna skupina Hamas zaprijetila je da će učiniti da preostali izraelski taoci nestanu, dok Izrael pojačava svoju ofenzivu na grad Gazu
Skupina je u subotu objavila fotomontažu i slike 47 taoca s natpisom Ron Arad.
Arad je bio izraelski vojnik koji je zarobljen nakon pada ratnog zrakoplova u Libanonu 1986. godine. Njegova sudbina predmet je nagađanja i javne zabrinutosti jer njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.
Dostojanstven sprovod je od najveće važnosti za mnoge Izraelce iz vjerskih i društvenih razloga. To se posebno odnosi na pale vojnike: izraelska vojska ima kodeks koji propisuje da vojnici "neće biti ostavljeni", ni živi ni mrtvi.
Nakon izraelske odluke o okupaciji grada Gaze unatoč upozorenju na humanitarnu katastrofu, Hamas je obećao da se nijedan talac neće u Izrael vratiti živ. Vjeruje se da je 20 od 47 taoca bilo živo prije nego što je Izrael pokrenuo svoju punu operaciju u gradu Gazi u utorak, a obitelji talaca upozorene su na posljedice takve odluke.
Neki taoci navodno su premješteni iz tunela i razmješteni po različitim dijelovima grada kako bi se usporilo izraelsko napredovanje. U fotomontaži, Hamas je optužio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da odbija pristati na primirje i oslobađanje talaca.
Također optužuje izraelskog vojnog zapovjednika Eyala Zamira za provođenje naredbe o osvajanju Gaze unatoč njegovom navodnom protivljenju.
Montaža na arapskom i izraelskom jasno upozorava: "Zbog Netenyhuova odbijanja i Zamirova pokoravanja, oproštajna fotografija za početak Operacije Gaza."