IZRAEL POJAČAVA OFENZIVU

Hamas prijeti nestankom preostalih talaca, objavio 'oproštajnu fotografiju'

V. Mo./Hina

20.09.2025 u 18:07

Ilustracija/Hamas
Ilustracija/Hamas Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press
Palestinska militantna skupina Hamas zaprijetila je da će učiniti da preostali izraelski taoci nestanu, dok Izrael pojačava svoju ofenzivu na grad Gazu

Skupina je u subotu objavila fotomontažu i slike 47 taoca s natpisom Ron Arad.

Arad je bio izraelski vojnik koji je zarobljen nakon pada ratnog zrakoplova u Libanonu 1986. godine. Njegova sudbina predmet je nagađanja i javne zabrinutosti jer njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

Dostojanstven sprovod je od najveće važnosti za mnoge Izraelce iz vjerskih i društvenih razloga. To se posebno odnosi na pale vojnike: izraelska vojska ima kodeks koji propisuje da vojnici "neće biti ostavljeni", ni živi ni mrtvi.

Nakon izraelske odluke o okupaciji grada Gaze unatoč upozorenju na humanitarnu katastrofu, Hamas je obećao da se nijedan talac neće u Izrael vratiti živ. Vjeruje se da je 20 od 47 taoca bilo živo prije nego što je Izrael pokrenuo svoju punu operaciju u gradu Gazi u utorak, a obitelji talaca upozorene su na posljedice takve odluke.

Neki taoci navodno su premješteni iz tunela i razmješteni po različitim dijelovima grada kako bi se usporilo izraelsko napredovanje. U fotomontaži, Hamas je optužio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da odbija pristati na primirje i oslobađanje talaca.

Također optužuje izraelskog vojnog zapovjednika Eyala Zamira za provođenje naredbe o osvajanju Gaze unatoč njegovom navodnom protivljenju.

Montaža na arapskom i izraelskom jasno upozorava: "Zbog Netenyhuova odbijanja i Zamirova pokoravanja, oproštajna fotografija za početak Operacije Gaza."

