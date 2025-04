Hamas ocijenio Macronovu najavu o priznavanju Palestine 'važnim korakom'

"Francuska, kao zemlja koja ima političku težinu i kao stalna članica Vijeća sigurnosti, sposobna je predvoditi u smjeru pravednih rješenja i okončanja okupacije te ostvarenja težnji palestinskog naroda", rekao je Mahmud Mardawi.

Macron je u srijedu u razgovoru za televiziju France 5 rekao da bi Pariz u lipnju mogao priznati palestinsku državu, ali i da bi zauzvrat neke bliskoistočne zemlje mogle priznati Izrael.

"Moramo krenuti prema priznavanju (palestinske države). I tijekom sljedećih nekoliko mjeseci ćemo to učiniti. Ne radim to da bih nekome udovoljio. Učinit ću to jer će u nekom trenutku to biti pravično", rekao je.