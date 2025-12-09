Pješak uočen na autocesti A3: Kolnici su sliski, mogući su odroni

Vozače su upozorili da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme te poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova.

Pješak je na autocesti A3 Bregana-LIpovac između čvora Županja i čvora Spačva na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.