Pješak uočen na autocesti A3: Kolnici su sliski, mogući su odroni

M.Č./Hina

09.12.2025 u 07:49

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic
Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba

Vozače su upozorili da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme te poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova.

Pješak je na autocesti A3 Bregana-LIpovac između čvora Županja i čvora Spačva na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

