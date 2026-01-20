Hajdaš Dončić: Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oglasio se u utorak na društvenim mrežama o izboru sudaca Ustavnog suda, naglasivši na kome je odgovornost za izbor predsjednika Vrhovnog suda
'Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju. Obvezuju nas isključivo Ustav i volja birača, koji su nam povjerili odgovornost da kao velika hrvatska stranka sudjelujemo u izboru sudaca Ustavnog suda te kroz razgovor s ostalim parlamentarnim strankama osiguramo dvotrećinsku većinu za najbolje kandidate', napisao je Hajdaš Dončić.
Kako kaže, izbor predsjednika Vrhovnog suda je prije svega odgovornost vladajuće većine.
'SDP će, naravno, tijekom procedure imati svoj stav i to će pokazati na glasanju, ali na HDZ-u je kompletna odgovornost za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.
Upravo se tu jasno razlikujemo od HDZ-a. Dok oni urušavaju povjerenje u institucije, SDP je jasan: izbor ustavnih sudaca mora se temeljiti na konsenzusu te na procjeni integriteta i stručnosti svakog kandidata, bez obzira na osobna uvjerenja i identitetske razlike.
Spremni smo sudjelovati na svim sastancima vezanim uz izbor ustavnih sudaca, razgovarati o kandidatima, njihovim životopisima i odgovorima na ustavnopravna pitanja. SDP želi vratiti povjerenje građana u pravnu državu', zaključio je.